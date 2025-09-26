Đồng Nai: Gói thầu 33,7 tỷ xây trường học chỉ có một nhà thầu tham dự

Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia vừa được công bố trúng gói thầu hơn 32,9 tỷ đồng tại dự án Trường mầm non Tân Vạn. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu này.

Ngày 20/9/2025, ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01 (BQLDA KV01), đã ký Quyết định số 103/QĐ-BQLDAKV01 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Xây lắp + trạm biến áp, thuộc dự án Xây dựng Trường mầm non Tân Vạn. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia.

Giá gói thầu được phê duyệt là 33.774.447.715 đồng. Giá trúng thầu của liên danh là 32.929.619.198 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,5% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Theo Biên bản mở thầu được công bố vào lúc 11 giờ 36 phút ngày 06/9/2025, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG-NB-TCG ngày 15/9/2025 do Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc lập cũng cho thấy, nhà thầu duy nhất tham gia đã đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, từ đó được đề nghị trúng thầu.

Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 20/BCĐG-NB-TCG ngày 15/9/2025 (Nguồn: MSC)

"Hồ sơ vàng" của nhà thầu Đất Thành Đồng

Đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Đất Thành Đồng (MSDN: 3600709516), thành lập ngày 29/11/2004, do ông Vũ Thành Đồng làm người đại diện pháp luật. Theo dữ liệu, Đất Thành Đồng đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 11 gói, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 258.603.279.721 đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Đất Thành Đồng diễn ra khá sôi nổi. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty này đã tham gia 6 gói thầu, trúng 3 gói và trượt 3 gói. Ngoài gói thầu tại dự án Trường mầm non Tân Vạn, Đất Thành Đồng còn trúng 2 gói thầu xây lắp khác do Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nam Bộ mời thầu vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025.

Thành viên liên danh, Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia (MSDN: 3603114690), cũng là một tên tuổi đáng chú ý tại Đồng Nai, đã tham gia 60 gói thầu và trúng 35 gói.

Những mối quan hệ "quen thuộc" và dấu hỏi về tính cạnh tranh

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đất Thành Đồng cho thấy một số mối quan hệ đáng chú ý với các bên mời thầu và đơn vị tư vấn.

Đặc biệt, Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc, đơn vị thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 3 vừa qua, cũng là một bên mời thầu quen thuộc của Đất Thành Đồng. Dữ liệu cho thấy, Đất Thành Đồng đã tham gia 7 gói thầu do Bách Thiên Phúc mời và trúng đến 6 gói, đạt tỷ lệ thắng 86%.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Nam Bộ cũng là một "đối tác ruột" của Đất Thành Đồng. Trong số 15 gói thầu do Nam Bộ mời, Đất Thành Đồng đã trúng đến 12 gói, tương đương tỷ lệ 80%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao tại một số bên mời thầu nhất định, và đặc biệt là mối quan hệ mật thiết với đơn vị tư vấn giám sát, đánh giá hồ sơ, đã đặt ra những câu hỏi về tính khách quan và minh bạch trong công tác đấu thầu. Việc gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia càng làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự của thị trường.

Góc nhìn từ chuyên gia và quy định pháp luật

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn luôn đề cao các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Điều 16 của Luật Đấu thầu đã quy định rất rõ các hành vi bị cấm, trong đó có các hành vi thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch. Mặc dù việc chỉ có một nhà thầu tham gia không mặc nhiên là vi phạm pháp luật, nhưng nó làm giảm đi tính cạnh tranh – một trong những mục tiêu quan trọng nhất của công tác đấu thầu", luật sư Lập phân tích.

Theo chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang, các quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đang ngày càng siết chặt quy trình để tăng cường tính minh bạch. "Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rất rõ trách nhiệm đăng tải thông tin, bao gồm cả kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, là thuộc về chủ đầu tư. Điều này nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu minh bạch để đánh giá năng lực và uy tín thực sự của các nhà thầu. Việc một đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ lại có quan hệ hợp tác dày đặc với nhà thầu trúng thầu là một vấn đề cần được các cơ quan quản lý nhà nước xem xét để đảm bảo không có sự thiên vị hay xung đột lợi ích", ông Giang nhận định.

Rõ ràng, việc Liên danh Đất Thành Đồng – Nhật Gia đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu là cơ sở để được phê duyệt trúng thầu. Tuy nhiên, những quy luật và mối quan hệ "quen thuộc" được chỉ ra qua phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng để đảm bảo môi trường đấu thầu tại Đồng Nai thực sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.