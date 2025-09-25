Công ty Đức Tỉnh trúng gói thầu hơn 10 tỷ tại Bệnh viện Bà Rịa

Vượt qua 3 đối thủ, liên danh do Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh đứng đầu đã trúng gói thầu xây lắp trị giá 10,22 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu lên đến 83% và các mối quan hệ đáng chú ý với một số bên mời thầu.

Ngày 15/09/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký quyết định số 328/QĐ-BVĐKBR phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04 Xây lắp thuộc công trình "Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Bệnh viện Bà Rịa năm 2025, trong đó thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh (MSDN: 3500774663), với giá trúng thầu là 10.222.733.734 đồng.

Gói thầu này (mã E-TBMT: IB2500303083) có giá trị được duyệt là 11.896.844.843 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua hình thức đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua gói thầu này là khoảng 14,07%.

Các đối thủ bị loại vì lý do gì?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 25/08/2025, gói thầu có sự tham gia của 4 nhà thầu. Ngoài liên danh trúng thầu, 3 nhà thầu còn lại đã bị loại vì những lý do khác nhau.

Cụ thể, Liên danh Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025 (đứng đầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi) bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo chỉ rõ nhà thầu này không kê khai hàng loạt biểu mẫu quan trọng như hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công, và tình hình tài chính. Mặc dù đã được yêu cầu làm rõ, nhà thầu đã không có văn bản trả lời.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Mỹ Nam (MSDN: 3500828083) và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nam Việt (MSDN: 3501224870) dù vượt qua vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm nhưng đều bị đánh giá "Không đạt" ở vòng kỹ thuật. Báo cáo đánh giá nêu rõ các điểm không đáp ứng của hai nhà thầu này, chẳng hạn như đề xuất biện pháp thi công không phù hợp, không đầy đủ, và áp dụng các thông tư đã hết hiệu lực về an toàn lao động.

Như vậy, Liên danh Bệnh viện Bà Rịa năm 2025 do Công ty Đức Tỉnh đứng đầu là đơn vị duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá.

"Hệ sinh thái" đấu thầu của Công ty Đức Tỉnh

Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh, do ông Bùi Quang Tuyển làm giám đốc, được thành lập từ năm 2007. Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã tham gia 18 gói thầu và trúng đến 15 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là 83,33%. Tổng giá trị trúng thầu (tính cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 40,5 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Đức Tỉnh đã tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói, với tổng giá trị hơn 18,2 tỷ đồng. Gói thầu còn lại mà công ty này trượt trong năm 2025 là một gói xây lắp do Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Trường Tuấn mời thầu.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Trường Tuấn lại là một trong những bên mời thầu "quen thuộc" nhất của Công ty Đức Tỉnh. Dữ liệu cho thấy, Đức Tỉnh đã tham gia 6 gói thầu do Trường Tuấn mời và trúng 4 gói. Một điểm cần lưu tâm là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này lên tới 99,19%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 0,81%.

Ngoài ra, lịch sử đấu thầu của Công ty Đức Tỉnh còn cho thấy sự hiện diện thường xuyên của một số đối thủ nhất định. Điển hình là Công ty TNHH Xây dựng Long Hà, đã từng đối đầu với Đức Tỉnh trong 4 gói thầu, và kết quả là Đức Tỉnh thắng 3 lần.

Quy định pháp luật và góc nhìn chuyên gia

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một bên mời thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp có thể đặt ra những câu hỏi về việc tuân thủ các nguyên tắc này.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: "Mục tiêu của đấu thầu không chỉ là chọn được nhà thầu có năng lực mà còn phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vốn ngân sách. Điều 16 của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 đã quy định rất rõ các hành vi bị cấm, bao gồm cả việc nêu các điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng. Tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại ở một bên mời thầu cụ thể là một yếu tố cần được các chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan."

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc một nhà thầu thường xuyên 'chạm trán' và chiến thắng các đối thủ quen thuộc có thể phản ánh nhiều kịch bản. Có thể nhà thầu đó thực sự vượt trội về năng lực, nhưng cũng không loại trừ khả năng có sự 'thông thuộc' về cách ra đề bài hoặc các yếu tố khác. Để đảm bảo cạnh tranh thực sự, hồ sơ mời thầu cần được xây dựng với các tiêu chí mở, phù hợp với quy định tại Điều 44 Luật Đấu thầu, tránh các yêu cầu quá đặc thù có thể vô tình hoặc cố ý chỉ phù hợp với một vài đơn vị."

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đức Tỉnh cho thấy một bức tranh với nhiều điểm sáng về tỷ lệ trúng thầu nhưng cũng tồn tại những vấn đề cần được làm rõ. Việc liên tiếp trúng các gói thầu, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp tại một số bên mời thầu nhất định, đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh và tính minh bạch trong các cuộc thầu này. Dư luận có quyền kỳ vọng vào một môi trường đấu thầu lành mạnh hơn, nơi hiệu quả kinh tế và lợi ích công được đặt lên hàng đầu.