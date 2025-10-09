Công ty Gia Võ liên tiếp trúng thầu: Tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 1%

Liên tiếp được phê duyệt trúng nhiều gói thầu tại TP.HCM trong năm 2025, nhưng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ lại gây chú ý với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu trong năm 2025, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ (MSDN: 0313099237) đang nổi lên như một nhà thầu đáng chú ý tại thị trường TP.HCM. Tuy nhiên, việc phân tích sâu dữ liệu đấu thầu lại cho thấy những điểm đáng suy ngẫm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

"Về đích" ngoạn mục tại gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng

Mới đây nhất, ngày 06/10/2025, ông Bùi Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất, đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TCS phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây lắp" (mã thông báo mời thầu IB2500384090), thuộc dự án "Lắp đặt thang máy Tòa nhà AFT1".

Nguồn MSC

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ đã trúng thầu với giá 2.369.143.430 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 2.394.350.239 đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 25,2 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1,05%.

Được biết, gói thầu này có sự tham gia của một nhà thầu khác là Công ty TNHH Hoàng Phúc (MSDN: 1800501462). Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại vì "không đạt về kỹ thuật". Việc có hai nhà thầu tham gia và một bị loại sớm vì lý do kỹ thuật đã khiến cuộc thầu dường như kém đi phần cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Gia Võ, có trụ sở tại Lầu 4 Cao Ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 2015 do bà Võ Thị Trường An làm người đại diện pháp luật. Dù mới hoạt động gần một thập kỷ, doanh nghiệp này đã có một lịch sử đấu thầu khá ấn tượng.

Tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" năm 2025

Theo dữ liệu thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 06/10), Công ty Gia Võ đã được công bố trúng ít nhất 10 gói thầu với tổng giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp trong năm nay là rất cao, lên đến gần 77%.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm trung bình thông qua các gói thầu này chỉ đạt khoảng 1,02%. Nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, dưới 1%, như gói "Cung cấp và lắp đặt màn hình Led" cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (tiết kiệm 0,34%), hay gói "Thi công cải tạo, sửa chữa trụ sở" của UBND Phường 5, Quận Phú Nhuận (tiết kiệm 0,78%).

Việc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại đặt ra câu hỏi về việc giá gói thầu có được xây dựng sát với giá thị trường hay không, cũng như tính cạnh tranh thực chất khi các nhà thầu tham gia dường như không tạo ra một cuộc đua về giá đủ quyết liệt để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho chủ đầu tư.

Những mối quan hệ "quen thuộc"

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Gia Võ cho thấy một số quy luật đáng chú ý. Doanh nghiệp này dường như có "duyên" với các chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các quận/huyện và các đơn vị công lập trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, tại các gói thầu mà Gia Võ trúng, thường xuyên xuất hiện một vài nhà thầu "quen mặt" tham gia và sau đó trượt thầu. Sự lặp lại của kịch bản "một nhà thầu trúng, một nhà thầu trượt vì lý do kỹ thuật" khiến dư luận đặt nghi vấn về vai trò thực sự của các bên tham gia trong việc tạo ra tính cạnh tranh cho cuộc đấu thầu.

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một trong những mục tiêu cốt lõi là tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, mà tỷ lệ tiết kiệm là một trong những chỉ số phản ánh điều đó".

Cũng theo ông Lập, "việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp không phải là bất hợp pháp, nhưng nó là một dấu hiệu mà các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và xã hội cần quan tâm giám sát. Cần phải xem xét kỹ lưỡng quy trình từ khâu lập dự toán, xây dựng giá gói thầu, đến quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có sự thông đồng, dàn xếp hay các hành vi bị cấm khác".

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cũng chia sẻ quan điểm: "Sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ dừng lại ở việc công khai thông tin. Nó còn thể hiện ở việc tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự, nơi các nhà thầu có năng lực phải nỗ lực để đưa ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt khi chỉ có một hoặc hai nhà thầu tham gia, luôn cần được xem xét một cách cẩn trọng".

Hoạt động đấu thầu là nhằm mục đích sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn của nhà nước và doanh nghiệp. Do đó, việc nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong từng gói thầu là yêu cầu cấp thiết, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.