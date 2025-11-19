Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Đô Lương Cà Mau: Trúng 2 gói chỉ định thầu tại UBND xã Đất Mũi trong 1 ngày

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Đô Lương Cà Mau được công bố trúng 2 gói thầu chỉ định thầu rút gọn cùng một chủ đầu tư là UBND xã Đất Mũi với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 30/10/2025, UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 02 gói thầu xây lắp thuộc các dự án sửa chữa, cải tạo trường học trên địa bàn. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều được trao cho Công ty TNHH Một thành viên Đô Lương Cà Mau (Công ty Đô Lương Cà Mau) theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với tổng giá trị trúng thầu hơn 2,85 tỷ đồng.

Chỉ định thầu dự án cấp bách, tiết kiệm 5%

Gói thầu thứ nhất (Mã TBMT: IB2500483552-00) là "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo điểm chính của Trường Tiểu học 1, xã Đất Mũi. Dự án này được Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Cao Văn Phú phê duyệt tại Quyết định số 275A/QĐ-UBND ngày 05/10/2025, với tổng mức đầu tư 1.331.166.000 đồng. Gói thầu thi công có giá 1.094.170.722 đồng.

Tại Quyết định số 276B/QĐ-UBND ngày 06/10/2025, ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, đã phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Đô Lương Cà Mau với giá trúng thầu là 1.039.462.000 đồng. Quyết định này ghi rõ giá chỉ định thầu là "sau giảm giá 5% (làm tròn)". Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,0% so với giá gói thầu.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 276B/QĐ-UBND phê duyệt chỉ định thầu rút gọn. Nguồn: MSC

Cũng trong ngày 30/10/2025, kết quả gói thầu thứ hai (Mã TBMT: IB2500483564-00) là "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo điểm lẻ của Trường Tiểu học 1, xã Đất Mũi, tiếp tục được công bố.

Dự án này có tổng mức đầu tư 2.307.815.000 đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 19/10/2025. Gói thầu số 04 (xây lắp) có giá 1.915.808.073 đồng. Tương tự gói thầu trước, tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 24/10/2025, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Cao Văn Phú đã ký chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Đô Lương Cà Mau.

Giá trúng thầu là 1.820.017.000 đồng, cũng được ghi nhận là "sau giảm giá 5% (làm tròn)". Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này cũng là 5,0%.

Căn cứ pháp lý để áp dụng hình thức chỉ định thầu cho cả hai dự án là dựa trên "Công văn số 02090/UBND-KTTH ngày 08/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau" và "Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị" về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu sửa đổi 2025), tại Điều 78, khoản 2, điểm đ, gói thầu "sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc... cấp xã... có yêu cầu cấp bách về tiến độ để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước" thuộc trường hợp được chỉ định thầu. Các gói thầu này được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 80 của Nghị định này.

Đáng chú ý, khoản 3, điểm b, Điều 80 quy định, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng (đối với chỉ định thầu rút gọn), "chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế". Việc cả hai gói thầu trên đều đạt mức tiết kiệm đồng đều 5,0% dường như là kết quả của quá trình thương thảo này.

Nhà thầu "hàng xóm" của Chủ đầu tư

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Đô Lương Cà Mau (MST: 2001263693) được thành lập ngày 20/02/2017, do ông Nguyễn Văn Phương làm Giám đốc. Điều đáng nói là nhà thầu này có địa chỉ trụ sở tại "Ấp Rạch Tàu Đông, Xã Đất Mũi, Tỉnh Cà Mau" – trùng với địa bàn quản lý của Chủ đầu tư là UBND xã Đất Mũi.

Việc một doanh nghiệp trúng thầu trên chính địa bàn mình đặt trụ sở không phải là hiếm. Tuy nhiên, dữ liệu thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy một tần suất trúng thầu đáng kể của Công ty Đô Lương Cà Mau tại chủ đầu tư "hàng xóm" này.

Cụ thể, Công ty Đô Lương Cà Mau đã tham gia 10 gói thầu do UBND xã Đất Mũi mời thầu. Kết quả, công ty này đã trúng 9 gói, 1 gói bị huỷ (tức tỷ lệ trúng 100% trên các gói có kết quả).

Không chỉ riêng UBND xã Đất Mũi, Công ty Đô Lương Cà Mau còn là nhà thầu quen mặt tại huyện Ngọc Hiển cũ. Thống kê cho thấy nhà thầu này có quan hệ với 11 bên mời thầu, chủ yếu tập trung tại huyện Ngọc Hiển cũ.

Một số chủ đầu tư "ruột" của Công ty Đô Lương Cà Mau có thể kể đến như:

  • Ban Quản lý dự án khu vực Ngọc Hiển: Nhà thầu tham gia 17 gói, trúng 15 gói (tỷ lệ trúng ~88%) .
  • Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau: Nhà thầu tham gia 12 gói, trúng 12 gói (Tỷ lệ 100%) .
  • Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau: Nhà thầu tham gia 3 gói, trúng 3 gói (Tỷ lệ 100%) .

Hoạt động năm 2025 và tỷ lệ tiết kiệm

Tính riêng trong năm 2025 (tính đến 18/11/2025), Công ty Đô Lương Cà Mau đã tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%. Tổng giá trị trúng thầu trong năm 2025 là hơn 30,1 tỷ đồng (tính cả độc lập và liên danh).

Trong 8 gói trúng thầu này, có 4 gói là chỉ định thầu rút gọn (tổng giá trị 2,97 tỷ đồng), 1 gói chào hàng cạnh tranh (1,92 tỷ đồng), và 3 gói đấu thầu rộng rãi (24,26 tỷ đồng).

Mặc dù có tham gia đấu thầu rộng rãi, nhưng tỷ lệ tiết kiệm chung trong lịch sử đấu thầu của Công ty Đô Lương Cà Mau khá thấp. Thống kê cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,94%, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm chung chỉ đạt 2,06%.

Ngay cả trong các gói đấu thầu rộng rãi trúng thầu năm 2025, như "Gói thầu số 12: Thi công đoạn từ Km2+700 đến Km5+000" (giá trúng 8,32 tỷ đồng) hay gói "Thi công xây dựng công trình" tại UBND xã Đất Mũi (giá trúng 7,65 tỷ đồng), việc một nhà thầu "quen mặt" liên tục trúng thầu tại địa phương đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của các gói thầu này.

Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp nhỏ có tần suất trúng thầu dày đặc, đặc biệt tại các chủ đầu tư trên cùng địa bàn trụ sở, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình thấp, cần được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để đảm bảo mục tiêu của luật được thực thi hiệu quả.

