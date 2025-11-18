Gói thầu 4,9 tỷ ở Nhơn Trạch 2: Vì sao S5T Việt Nam trúng dù giá cao nhất?

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phê duyệt Công ty S5T Việt Nam trúng gói thầu 4,5 tỷ đồng, dù nhà thầu này có giá dự thầu cao nhất trong 4 đơn vị tham gia.

Mới đây, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường đợt 2 năm 2025 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2" . Điều đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong số 4 công ty tham gia.

Nhà thầu giá cao nhất "về đích"

Gói thầu nêu trên (Mã TBMT: IB2500233991) được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 265/QĐ-CPNT2 ngày 09/05/2025, do ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, ký. Gói thầu sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025, có giá trị là 4.907.452.254 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 09/06/2025 cho thấy, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu, bao gồm:

Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh, giá dự thầu: 3.388.290.440 đồng.

Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nam Hải, giá dự thầu: 4.306.541.800 đồng.

Công ty TNHH Kỹ nghệ Thăng Long, giá dự thầu: 4.483.784.980 đồng.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam, giá dự thầu: 4.515.919.360 đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất, cao hơn nhà thầu có giá thấp nhất (Công ty Hải Anh) khoảng 1,12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gây bất ngờ. Ngày 24/07/2025, ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc PVPower NT2, đã ký Quyết định số 441/QĐ-CPNT2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty S5T Việt Nam, với giá trúng thầu bằng giá dự thầu: 4.515.919.360 đồng.

Gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 8,0% so với giá gói thầu.

Quyết định số 441/QĐ-CPNT2 ngày 24/7/2025 (Nguồn: MSC)

Nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì "thương thảo không thành công"

Quyết định số 441/QĐ-CPNT2 cũng làm rõ lý do 3 nhà thầu còn lại không trúng thầu. Cụ thể:

Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nam Hải: "Nhà thầu không đạt về kỹ thuật".

Công ty TNHH Kỹ nghệ Thăng Long: "Nhà thầu không đạt về năng lực và kinh nghiệm".

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Công ty Cổ phần Thương mại - Kỹ thuật Hải Anh, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất (3,388 tỷ đồng). Theo quyết định phê duyệt, nhà thầu này bị loại với lý do: "Nhà thầu xếp hạng thứ I, thương thảo không thành công".

Việc nhà thầu được xếp hạng 1 (hàm ý đã vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật và có giá thấp nhất) nhưng lại thất bại ở vòng thương thảo, dẫn đến việc nhà thầu có giá cao nhất trúng thầu, đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình xét thầu và nội dung thương thảo.

Năng lực Công ty S5T Việt Nam

Theo tìm hiểu, Công ty S5T Việt Nam (MSDN: 0102746728), có trụ sở tại Hà Nội, do ông Lê Thanh Trình làm Giám đốc. Doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu khá "dày dặn".

Dữ liệu thống kê (tính đến 16/11/2025) cho thấy, Công ty S5T Việt Nam đã tham gia 633 gói thầu, trong đó trúng 243 gói, trượt 333 gói, 32 gói chưa có kết quả và 25 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) là 1.065.750.109.655 đồng.

Chỉ riêng trong năm 2025, công ty đã tham gia 83 gói thầu và được ghi nhận trúng 38 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt gần 167 tỷ đồng.

Công ty S5T Việt Nam là khách hàng quen thuộc của nhiều chủ đầu tư trong ngành điện, thủy điện. Đơn vị này có quan hệ "truyền thống" với các chủ đầu tư như: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (tham gia 29 gói, trúng 18), Công ty Thủy điện Tuyên Quang (tham gia 28 gói, trúng 18), và Công ty Thuỷ điện Ialy (tham gia 23 gói, trúng 13) .

Đối với PVPower NT2, gói thầu 4,5 tỷ đồng này là lần trúng thầu đầu tiên của Công ty S5T Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp này đã tham gia 3 gói thầu khác tại PVPower NT2 và đều thất bại, bao gồm "Gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường phần Điện và CI đợt 1 năm 2025" (trượt ngày 08/04/2025) và gói "mua sắm Voltage Transfomer (TU) 220kV NMĐ Nhơn Trạch 2" (trượt ngày 21/02/2025).

Đảm bảo cạnh tranh: Góc nhìn pháp lý

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ năm 2025, đặt ra yêu cầu rất cao về tính cạnh tranh và minh bạch.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 và Điều 45 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thương thảo hợp đồng chỉ áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hoặc một số gói thầu hàng hóa, xây lắp phức tạp, đấu thầu quốc tế. Nguyên tắc cốt lõi của thương thảo là không được làm thay đổi các nội dung cơ bản mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu."

"Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất bị loại vì 'thương thảo không thành công', chủ đầu tư cần phải làm rõ trong báo cáo đánh giá E-HSDT rằng nội dung thương thảo là gì và vì sao nhà thầu không đáp ứng được. Nếu chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu mới ngoài hồ sơ mời thầu, nhà thầu có quyền từ chối thương thảo theo quy định tại khoản 7, Điều 45 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc nhà thầu có giá cao nhất trúng thầu không sai quy định, miễn là nhà thầu đó đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các nhà thầu xếp trước bị loại đúng quy trình", Luật sư Vinh phân tích.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng cho rằng, mục tiêu của Luật Đấu thầu mới là siết chặt quản lý, tăng cường cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. "Tỷ lệ tiết kiệm 8,0% của gói thầu này là một con số chấp nhận được. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở Báo cáo đánh giá E-HSDT. Chủ đầu tư cần công khai, minh bạch lý do chi tiết vì sao nhà thầu có giá dự thầu thấp hơn 1,12 tỷ đồng lại bị loại ở vòng thương thảo, để đảm bảo không có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 ", ông Vũ nhấn mạnh.

Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.