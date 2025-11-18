Gói thầu tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Giá dự thầu thấp hơn 34% dự toán

Gói thầu mua sắm thiết bị hóa nghiệm tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ghi nhận mức giá dự thầu thấp nhất chỉ 1,798 tỷ đồng,tiết kiệm hơn 937 triệu đồng (34,27%) so với dự toán.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Chủ đầu tư) đang trong quá trình xét thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị hóa nghiệm phục vụ sản xuất và thử nghiệm đợt 2025". Gói thầu này thu hút sự chú ý khi cả ba nhà thầu tham dự đều đến từ TP. Hồ Chí Minh và đều chào giá thấp hơn đáng kể so với dự toán, trong đó hai nhà thầu có mức giá thấp nhất còn bị ghi nhận là "giá thấp bất thường".

Giá dự thầu giảm sâu, tiết kiệm hơn 34%

Theo các tài liệu được công bố, gói thầu này (Mã KHLCNT: PL2500245883; Mã TBMT: IB2500446088) được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.

Dự toán gói thầu được ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-CPNT2 ngày 12 tháng 9 năm 2025, với giá trị là 2.736.357.800 đồng. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau đó được phê duyệt tại Quyết định số 617/QĐ-CPNT2 ngày 09 tháng 10 năm 2025.

Biên bản mở thầu ngày 23 tháng 10 năm 2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu:

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (MST: 0310524109) có giá dự thầu là 1.798.599.600 đồng. Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (MST: 0309979750) có giá dự thầu là 2.089.352.880 đồng. Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Aqua (MST: 0316842330) có giá dự thầu là 2.232.469.645 đồng.

Như vậy, cả ba nhà thầu đều không chào giảm giá. Nhà thầu có giá chào thấp nhất là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An, thấp hơn dự toán 937.758.200 đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm 34,27%).

Giá dự thầu của Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong thấp hơn 646.994.920 đồng (tiết kiệm 23,64%), và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Aqua thấp hơn 503.888.155 đồng (tiết kiệm 18,41%).

Đáng chú ý, theo hồ sơ phân tích gói thầu, cả hai nhà thầu chào giá thấp nhất là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đều ghi nhận giá bỏ thầu thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu.

Năng lực các nhà thầu tham dự

Việc xuất hiện mức giá cạnh tranh lớn đặt ra yêu cầu cho Chủ đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng năng lực thực tế của các ứng viên.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (MST: 0310524109)

Nhà thầu này (đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoài Thi, Tổng giám đốc) có địa chỉ tại phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Dữ liệu lịch sử cho thấy đây là một doanh nghiệp có quy mô lớn, đã tham gia 597 gói thầu, trúng 304 gói, trượt 234 gói, 33 gói chưa có kết quả và 26 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (vai trò độc lập) đạt hơn 1.973 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 17/11), Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã tham gia 92 gói thầu, trong đó trúng 47 gói (tỷ lệ thắng 51%), trượt 29 gói (tỷ lệ 31,5%), 14 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy .

Tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An là một nhà thầu "quen mặt", đã tham gia 11 gói thầu, tuy nhiên tỷ lệ trượt khá cao (trượt 7 gói, trúng 3 gói, 1 gói đang chờ kết quả là gói thầu này).

Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong (MST: 0309979750)

Doanh nghiệp này có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, do bà Phan Thị Thắm làm Giám đốc.

Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong có lịch sử tham gia 51 gói thầu, trúng 13 gói, trượt 29 gói, 7 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 106 tỷ đồng.

Trong năm 2025, "vận may" của nhà thầu này dường như chưa cao. Thống kê cho thấy trong 15 gói đã tham gia năm 2025, công ty này trúng 1 gói (tỷ lệ 6,7%), trượt 7 gói (46,7%) và 7 gói đang chờ kết quả .

Tương tự như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An, Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong cũng từng có quan hệ với Chủ đầu tư. Doanh nghiệp đã tham gia 3 gói thầu tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, trong đó trúng 1 gói "Mua sắm hóa chất phục vụ sản xuất và thử nghiệm đợt 2024". Hai gói còn lại, bao gồm gói thầu này, đang trong thời gian chờ kết quả.

Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Aqua (MST: 0316842330)

Nhà thầu thứ ba, do bà Lê Thị Tường Vi làm Giám đốc, có địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng thể, Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Aqua đã tham gia 40 gói, trúng 7, trượt 26, 5 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 6 tỷ đồng.

Trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói, trúng 3 gói (tỷ lệ 20%), trượt 7 gói (46,7%), 3 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy .

Đây là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghệ Aqua tham dự thầu tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (tham gia 2 gói và đều đang chờ kết quả).

Giá thấp bất thường và trách nhiệm của Chủ đầu tư

Việc hai nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bị ghi nhận "thấp bất thường" đặt ra cho tổ chuyên gia và Chủ đầu tư trách nhiệm phải xem xét, đánh giá cẩn trọng.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, "Mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh tế, nhưng hiệu quả đó phải đi đôi với chất lượng và tính khả thi. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã trao quyền cho chủ đầu tư, nhưng cũng gắn liền với trách nhiệm giải trình (quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu). Khi có dấu hiệu giá thấp bất thường, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu giải trình chi tiết về các yếu tố kỹ thuật và khả năng cung ứng. Việc loại bỏ một nhà thầu vì giá thấp mà không yêu cầu giải trình là sai quy trình, nhưng chấp nhận một mức giá phi thực tế mà không thẩm định kỹ lưỡng có thể dẫn đến rủi ro lớn trong quá trình thực hiện hợp đồng."

E-HSMT của gói thầu (Mục 16.2 E-CDNT) cũng nêu rõ: "Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất...".

Phân tích về điểm này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, "Đây là một điểm tiến bộ, tuân thủ đúng tinh thần của khoản 12 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhằm loại bỏ rào cản cạnh tranh không cần thiết, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu thương mại tham gia. Tuy nhiên, chính vì không yêu cầu 'giấy phép bán hàng', nên việc đánh giá năng lực thực sự của nhà thầu, đặc biệt là khả năng cung ứng đúng chủng loại, chất lượng hàng hóa chuyên dụng (thiết bị hóa nghiệm), càng phải được siết chặt ở bước đánh giá kỹ thuật và thương thảo."

Chuyên gia Đào Giang cũng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu vừa có nhiều thay đổi lớn với Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC chuyển giao Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về Bộ Tài chính quản lý, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo công bằng, minh bạch càng được đề cao.

Với việc cả ba nhà thầu đều là doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An và Công ty Cổ phần Hóa chất Kỹ thuật Kim Phong đều là những nhà thầu đã từng có 'quan hệ' với Chủ đầu tư, dư luận đang quan tâm liệu Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ đánh giá và lựa chọn nhà thầu như thế nào để vừa đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm cao cho doanh nghiệp, vừa lựa chọn được đối tác tin cậy, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu."