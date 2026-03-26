Công ty An Phú Bảo và những gói thầu chỉ định tại xã Đức Trọng

Từ gói thầu chỉ định tiết kiệm "tượng trưng"
Ngày 10/02/2026, Văn phòng HĐND & UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình: "Sửa chữa, nâng cấp đường làng chùa Phú An". Theo quyết định này, gói thầu có giá trị dự toán là 1.935.771.950 đồng và được lựa chọn áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Đến ngày 12/03/2026, kết quả của quá trình lựa chọn này chính thức được công bố qua Quyết định số 115/QĐ-VP. Cái tên được "chọn mặt gửi vàng" để thực hiện dự án giao thông nông thôn này là Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo – một doanh nghiệp đóng trụ sở ngay tại thôn Phú Trung, xã Đức Trọng. Điểm mấu chốt khiến dư luận đặc biệt lưu tâm không nằm ở quy mô của gói thầu, mà nằm ở con số giá trúng thầu. Doanh nghiệp này được chỉ định với mức giá 1.922.202.780 đồng (hợp đồng trọn gói trong 60 ngày).
Một phép tính đơn giản cho thấy, sau khi hoàn tất các thủ tục thương thảo và chốt giá, nhà thầu đã mang lại mức giảm trừ cho ngân sách nhà nước số tiền vỏn vẹn 13.569.170 đồng. Khoản tiền này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ ở mức xấp xỉ 0,7%. Đối với một dự án có quy mô xấp xỉ 2 tỷ đồng, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu thay vì đấu thầu rộng rãi đã hạn chế sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh. Hệ quả nhãn tiền là cơ hội để tìm kiếm những báo giá cạnh tranh hơn, đem lại lợi ích lớn hơn cho ngân sách đã bị bỏ ngỏ.
Đến lịch sử đấu thầu "khiêm tốn" về hiệu quả
Kể từ khi hoạt động, nhà thầu này đã ghi dấu ấn với tần suất tham gia khá dày đặc. Tính đến đầu năm 2026, dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo đã tham dự 65 gói thầu, trong đó trúng 34 gói với tổng giá trị tham gia lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau bề dày thành tích đó, tiêu chí về "hiệu quả tiết kiệm" lại là một điểm nghẽn lớn. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này trong suốt quá trình hoạt động luôn neo ở mức rất cao: 98,32%. Điều này đồng nghĩa với việc, mức độ tiết kiệm trung bình mà nhà thầu này tạo ra cho nhà nước khi tham gia các dự án chỉ dừng lại ở con số 1,68%.
Đáng chú ý, một phần không nhỏ trong danh mục các dự án mà Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo trúng thầu với tư cách độc lập (tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng) đến từ các gói chỉ định thầu. Khi một nhà thầu liên tục duy trì tỷ lệ trúng thầu sát giá trong một thời gian dài, đặc biệt là dưới hình thức chỉ định thầu, đó không còn là câu chuyện của sự ngẫu nhiên. Nó phản ánh một xu hướng thiếu vắng sự cọ xát cạnh tranh thực chất, tạo ra một kịch bản "đến hẹn lại lên", nơi các doanh nghiệp quen mặt dễ dàng nhận dự án mà không phải đối mặt với áp lực giảm giá để giành quyền thi công.
Lăng kính pháp lý và tiếng nói từ chuyên gia
Pháp luật về đấu thầu, cụ thể là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã thiết lập một hành lang pháp lý ngày càng minh bạch và nghiêm ngặt nhằm siết chặt quản lý dòng vốn công. Tinh thần xuyên suốt của các văn bản quy phạm pháp luật này là khuyến khích đấu thầu rộng rãi qua mạng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, từ đó chọn được nhà thầu ưu tú nhất với chi phí tối ưu nhất. Hình thức chỉ định thầu dù được quy định rõ ràng nhưng chỉ nên xem là giải pháp mang tính đặc thù cho những trường hợp cấp bách hoặc gói thầu quy mô nhỏ mang tính chất đặc thù.
Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định việc lạm dụng chỉ định thầu đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp là một dấu hiệu cảnh báo về rủi ro quản trị ngân sách: "Pháp luật cho phép chỉ định thầu rút gọn để đảm bảo tính linh hoạt, tiến độ cho dự án. Thế nhưng, nếu chủ đầu tư không có cơ chế khảo sát giá thị trường kỹ lưỡng, dẫn đến việc lập dự toán sát với giá trần, sau đó lại chỉ định ngay cho một doanh nghiệp quen mặt với mức giảm giá chỉ mang tính tượng trưng, thì bản chất của mục tiêu tiết kiệm vốn ngân sách đã bị xem nhẹ. Các cơ quan quản lý cấp trên cần có sự giám sát chéo, đánh giá lại tính hợp lý của các dự toán này để tránh tình trạng đội vốn từ khâu lập kế hoạch."
Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá hiện tượng tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% là vấn đề cần được các cơ quan chức năng đặc biệt lưu tâm. "Bản chất của hoạt động mua sắm công là dùng tiền của xã hội để phục vụ lợi ích chung. Một gói thầu tiết kiệm 0,7% hay một lịch sử đấu thầu chỉ giảm giá trung bình 1,68% cho thấy sự cạnh tranh đã bị vô hiệu hóa. Sự hiện diện thường xuyên của một số nhà thầu tại một địa phương nhất định qua con đường chỉ định thầu có thể tạo ra những rào cản vô hình đối với các doanh nghiệp khác muốn tham gia. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Cần phải có những cuộc thanh tra, kiểm toán độc lập để làm rõ tính minh bạch trong quá trình chọn lựa nhà thầu của các chủ đầu tư ở cơ sở."
Điều 80 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định về: Quy trình chỉ định thầu rút gọn
1. Đối với gói thầu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 78 của Nghị định này, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và thông tin sơ bộ về nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu quy định tại khoản 3 Điều này. Việc thực hiện chỉ định thầu không phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định này.
2. Đối với gói thầu thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và các điểm a, b khoản 5 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 3 Điều này. Việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định này.
3. Chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo quy trình sau:
a) Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu:
Chủ đầu tư căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư dự kiến có khả năng thực hiện gói thầu; đối với gói thầu quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.
Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu; đối với nhà thầu là hộ kinh doanh khi có tư cách hợp lệ quy định tại các điểm a, b khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng tư cách hợp lệ quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó;
b) Hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:
Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế; đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 33 của Nghị định này;
c) Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng:
Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan khác. Việc quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định này.
4. Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 79 của Nghị định này, không phải thực hiện quy trình quy định tại khoản 3 Điều này nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Trường hợp chủ đầu tư không áp dụng quy trình rút gọn quy định tại khoản 3 Điều này mà áp dụng quy trình thông thường thì thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Nghị định này.