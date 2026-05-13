Công ty Điện Tân Phát Thịnh được chỉ định thầu tại xã Phước Vĩnh Tây

Vừa qua, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT 830. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh.
Tiết kiệm hơn 117 triệu đồng qua chỉ định thầu
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-QLDA ngày 28/04/2026 do ông Nguyễn Hồng Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây ký phê duyệt , Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh đã trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Thay mới hệ thống chiếu sáng ĐT 830 (đoạn qua địa bàn xã).
Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.762.419.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá chỉ định thầu được chốt ở mức 1.644.828.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Như vậy, gói thầu này ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 117.591.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm khoảng 6,67%.
Theo quy mô đầu tư, nhà thầu sẽ thực hiện tháo dỡ 287 bộ bóng Sodium hiện trạng và thay mới bằng 287 bộ đèn LED công suất 150W. Đồng thời, dự án còn bao gồm việc thay thế các thiết bị bảo vệ như cầu dao chống rò RCCB, MCB và lắp đặt hệ thống tủ điều khiển bằng PLC. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 45 ngày với loại hợp đồng trọn gói.
Trước đó, dự án này đã được UBND xã Phước Vĩnh Tây phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 10/04/2026. Mục tiêu chính nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chân dung nhà thầu Công ty Điện Tân Phát Thịnh
Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh (Mã số thuế: 1101897691) có trụ sở chính tại số 227, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 11/2018 dưới sự dẫn dắt của ông Trần Huy Giang – Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, tính đến giữa tháng 05/2026, Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu, trong đó trúng 6 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 17.468.412.315 đồng.
Trước khi trúng gói thầu đang phân tích nêu trên doanh nghiệp này còn trúng gói thầu Xây dựng tại Ban Quản lý Dự án xã Mỹ Lộc, trị giá 11.992.685.000 đồng (trúng tháng 04/2026)
Góc nhìn chuyên gia
Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu có giá trị trên 1,6 tỷ đồng tại xã Phước Vĩnh Tây được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Chỉ định thầu rút gọn là một công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình quy mô nhỏ hoặc có tính chất cấp thiết tại địa phương. Tuy nhiên, dù quy trình được lược bớt các bước đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và đảm bảo giá trúng thầu không vượt giá dự toán được duyệt".
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cũng nhấn mạnh, theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2025, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu là yêu cầu bắt buộc. Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC là minh chứng cho việc thực hiện thượng tôn pháp luật trong đầu tư công.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt