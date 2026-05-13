Công ty Điện Tân Phát Thịnh được chỉ định thầu tại xã Phước Vĩnh Tây

Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây vừa phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Điện Tân Phát Thịnh thực hiện gói thầu chiếu sáng ĐT 830 với giá hơn 1,6 tỷ đồng

Vừa qua, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT 830. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh.

Tiết kiệm hơn 117 triệu đồng qua chỉ định thầu

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-QLDA ngày 28/04/2026 do ông Nguyễn Hồng Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Vĩnh Tây ký phê duyệt , Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh đã trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Thay mới hệ thống chiếu sáng ĐT 830 (đoạn qua địa bàn xã).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.762.419.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá chỉ định thầu được chốt ở mức 1.644.828.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Như vậy, gói thầu này ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 117.591.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm khoảng 6,67%.

Theo quy mô đầu tư, nhà thầu sẽ thực hiện tháo dỡ 287 bộ bóng Sodium hiện trạng và thay mới bằng 287 bộ đèn LED công suất 150W. Đồng thời, dự án còn bao gồm việc thay thế các thiết bị bảo vệ như cầu dao chống rò RCCB, MCB và lắp đặt hệ thống tủ điều khiển bằng PLC. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 45 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, dự án này đã được UBND xã Phước Vĩnh Tây phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 10/04/2026. Mục tiêu chính nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chân dung nhà thầu Công ty Điện Tân Phát Thịnh

Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh (Mã số thuế: 1101897691) có trụ sở chính tại số 227, ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 11/2018 dưới sự dẫn dắt của ông Trần Huy Giang – Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, tính đến giữa tháng 05/2026, Công ty TNHH Điện Tân Phát Thịnh đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu, trong đó trúng 6 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 17.468.412.315 đồng.

Trước khi trúng gói thầu đang phân tích nêu trên doanh nghiệp này còn trúng gói thầu Xây dựng tại Ban Quản lý Dự án xã Mỹ Lộc, trị giá 11.992.685.000 đồng (trúng tháng 04/2026)

Góc nhìn chuyên gia

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu có giá trị trên 1,6 tỷ đồng tại xã Phước Vĩnh Tây được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Chỉ định thầu rút gọn là một công cụ hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình quy mô nhỏ hoặc có tính chất cấp thiết tại địa phương. Tuy nhiên, dù quy trình được lược bớt các bước đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và đảm bảo giá trúng thầu không vượt giá dự toán được duyệt".

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cũng nhấn mạnh, theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2025, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bên mời thầu là yêu cầu bắt buộc. Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC là minh chứng cho việc thực hiện thượng tôn pháp luật trong đầu tư công.