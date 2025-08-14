Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Công nghệ Miền Nam trúng thầu 18 tỷ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Với giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam đã chứng minh năng lực và thắng lớn trong gói thầu cung cấp hạ tầng CNTT cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP  HCM.

Hải Đăng - HD

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam vừa được công bố trúng gói thầu Mua sắm thiết bị phần cứng và phần mềm thương mại tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM với giá trị gần 18 tỷ đồng, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định số 670/QĐ-BVRHM ngày 29/7/2025 do Giám đốc Bệnh viện, ThS. BSCKII Nguyễn Đức Minh ký, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị phần cứng và phần mềm thương mại” (Mã TBMT: IB2500287667-00). Gói thầu này thuộc dự án “Đầu tư tổng thể cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu xây dựng bệnh viện thông minh, triển khai bệnh án điện tử giai đoạn 2024-2028”.

11-709.jpg
Nguồn MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam với giá trúng thầu là 17.968.796.877 đồng. Đáng chú ý, giá gói thầu được duyệt là 21.693.743.345 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 3.724.946.468 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 17,17%.

Hồ sơ năng lực "khủng" của nhà thầu quen mặt

Thông tin nhà thầu: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam (TDSOUTH), Mã số doanh nghiệp: 0303893722 , Địa chỉ: B33 Đường D4, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Người đại diện pháp luật: Ông Thái Nhật Tân - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hồ sơ năng lực đấu thầu của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một lịch sử hoạt động dày dặn:

  • Lịch sử tham gia: Đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 75 gói, 3 gói chưa có kết quả và 4 gói đã bị hủy.
  • Tổng giá trị trúng thầu: Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 266.287.658.562 đồng. Riêng với vai trò nhà thầu độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 117.072.190.602 đồng.
  • Tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán: Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 96,37%, cho thấy mức giá dự thầu thường sát với giá trị được chủ đầu tư duyệt.
  • Địa bàn hoạt động: Nhà thầu hoạt động chủ yếu tại TP HCM (tham gia 70 gói thầu), ngoài ra còn tham gia tại nhiều tỉnh thành khác như Vĩnh Long (10 gói), Hà Nội (6 gói).

Tiếp tục thắng thầu nhờ năng lực kỹ thuật và giá cạnh tranh

Kết quả tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực với mức giá cạnh tranh nhất. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty TNHH Tư vấn Tân Phong (Bên mời thầu) xác nhận TDSOUTH đã vượt qua đối thủ là Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu nhờ có giá dự thầu thấp hơn. Do TDSOUTH đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, hồ sơ của nhà thầu xếp hạng tiếp theo không cần đánh giá thêm theo quy trình 02.

Gần đây nhất, theo Quyết định số 63-QĐ/BPΤΤΗ ngày 01/08/2025 do Tổng Biên tập Lê Thanh Tuấn ký , TDSOUTH cũng được công bố trúng gói thầu "Mua 02 máy chủ bổ sung dung lượng cho hệ thống lưu trữ trung tâm" tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long (Mã TBMT: IB2500255412-00). Ở gói thầu này, dù có giá dự thầu xếp thứ hai (1.133.352.000 đồng), TDSOUTH đã được lựa chọn sau khi nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quan trọng của hồ sơ mời thầu.

Chia sẻ từ Luật sư Võ Quang Vinh - Đoàn Luật sư Vĩnh Long: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng minh bạch. Trường hợp tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM là một ví dụ điển hình về hiệu quả của đấu thầu rộng rãi qua mạng. Quy trình 02 (rút gọn) cho phép bên mời thầu chỉ cần xét nhà thầu xếp hạng đầu tiên, nếu họ đáp ứng tất cả yêu cầu thì sẽ được lựa chọn mà không cần xét các nhà thầu còn lại. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đánh giá nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh về giá.

Trong khi đó, vụ việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị một hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu kỹ thuật. Giá thấp không phải là yếu tố duy nhất; nhà thầu phải chứng minh được năng lực thực thi và sự tuân thủ tuyệt đối với hồ sơ mời thầu. Việc loại một nhà thầu giá thấp vì không đạt kỹ thuật và chọn nhà thầu tiếp theo đáp ứng yêu cầu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo chất lượng và sự thành công của dự án."

#Công nghệ miền Nam #gói thầu #BV Răng Hàm Mặt #năng lực #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu tại Sở XD Cần Thơ: Vì sao một tiêu chí mời thầu bị nhà thầu "tố" là trái luật?

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ giữ nguyên một yêu cầu trong HSMT gói thầu hơn 2,2 tỷ đồng dù nhà thầu cho rằng nó vi phạm Luật Đấu thầu, làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

Một yêu cầu về nhân sự trong hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu xây lắp trị giá hơn 2,2 tỷ đồng do Sở Xây dựng TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư đã gây ra những tranh cãi, khiến thời gian mời thầu phải gia hạn tới hai lần. Dù nhà thầu đã viện dẫn các quy định pháp luật cho rằng yêu cầu này hạn chế cạnh tranh, nhưng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn vẫn quyết định giữ nguyên. Sự việc đặt ra nhiều câu hỏi về cách diễn giải và áp dụng Luật Đấu thầu trong thực tiễn.

Một tiêu chí "lạ" và những kiến nghị về hạn chế nhà thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

HPCONS trúng gói thầu 12,2 tỷ tại ĐH Kinh tế: Vì sao 3 đối thủ cùng "rụng"?

Trong cuộc đua vào gói thầu cải tạo mặt tiền ĐH Kinh tế TP.HCM, Công ty TNHH HPCons là nhà thầu duy nhất "sống sót" sau vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng thầu.

Trong một cuộc thầu có tới 4 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH HPCons đã là cái tên duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 12,2 tỷ đồng tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Theo Quyết định số KQ2500010826_2502071553 do Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (viết tắt: UEH), GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo ký lúc 14:56 ngày 10/02/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500010826) thuộc Dự án Cải tạo mặt tiền cơ sở A đã được công bố.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhà thầu Trương Hồng An - một ngày trúng liên tiếp 2 gói thầu tiền tỷ

Chỉ trong ngày 2/7/2025, Giám đốc Ban QLDA huyện Đức Huệ đã ký số liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Trương Hồng An.

Công ty TNHH Trương Hồng An (có địa chỉ tại xã Mỹ Quý, Tây Ninh) thường trúng thầu tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ). Theo thống kê, công ty đã tham gia 10 gói thầu, trúng 8 gói với tổng giá trị hơn 21,13 tỷ đồng. Cụ thể, công ty trúng thầu độc lập hơn 4,836 tỷ đồng và liên danh hơn 16,29 tỷ đồng (tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 92.88%).

Công ty chủ yếu trúng thầu xây lắp tại huyện Đức Huệ. Trong đó có 6 gói thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ) và 2 gói thuộc UBND xã Mỹ Quý Tây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới