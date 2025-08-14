Công ty Công nghệ Miền Nam trúng thầu 18 tỷ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Với giá trúng thầu thấp hơn dự toán hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam đã chứng minh năng lực và thắng lớn trong gói thầu cung cấp hạ tầng CNTT cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam vừa được công bố trúng gói thầu Mua sắm thiết bị phần cứng và phần mềm thương mại tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM với giá trị gần 18 tỷ đồng, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Theo Quyết định số 670/QĐ-BVRHM ngày 29/7/2025 do Giám đốc Bệnh viện, ThS. BSCKII Nguyễn Đức Minh ký, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị phần cứng và phần mềm thương mại” (Mã TBMT: IB2500287667-00). Gói thầu này thuộc dự án “Đầu tư tổng thể cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu xây dựng bệnh viện thông minh, triển khai bệnh án điện tử giai đoạn 2024-2028”.

Nguồn MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam với giá trúng thầu là 17.968.796.877 đồng. Đáng chú ý, giá gói thầu được duyệt là 21.693.743.345 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 3.724.946.468 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 17,17%.

Hồ sơ năng lực "khủng" của nhà thầu quen mặt

Thông tin nhà thầu: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam (TDSOUTH), Mã số doanh nghiệp: 0303893722 , Địa chỉ: B33 Đường D4, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Người đại diện pháp luật: Ông Thái Nhật Tân - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hồ sơ năng lực đấu thầu của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Miền Nam được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một lịch sử hoạt động dày dặn:

Lịch sử tham gia: Đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 75 gói, 3 gói chưa có kết quả và 4 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu: Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 266.287.658.562 đồng. Riêng với vai trò nhà thầu độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 117.072.190.602 đồng.

Tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán: Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 96,37%, cho thấy mức giá dự thầu thường sát với giá trị được chủ đầu tư duyệt.

Địa bàn hoạt động: Nhà thầu hoạt động chủ yếu tại TP HCM (tham gia 70 gói thầu), ngoài ra còn tham gia tại nhiều tỉnh thành khác như Vĩnh Long (10 gói), Hà Nội (6 gói).

Tiếp tục thắng thầu nhờ năng lực kỹ thuật và giá cạnh tranh

Kết quả tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực với mức giá cạnh tranh nhất. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty TNHH Tư vấn Tân Phong (Bên mời thầu) xác nhận TDSOUTH đã vượt qua đối thủ là Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu nhờ có giá dự thầu thấp hơn. Do TDSOUTH đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, hồ sơ của nhà thầu xếp hạng tiếp theo không cần đánh giá thêm theo quy trình 02.

Gần đây nhất, theo Quyết định số 63-QĐ/BPΤΤΗ ngày 01/08/2025 do Tổng Biên tập Lê Thanh Tuấn ký , TDSOUTH cũng được công bố trúng gói thầu "Mua 02 máy chủ bổ sung dung lượng cho hệ thống lưu trữ trung tâm" tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long (Mã TBMT: IB2500255412-00). Ở gói thầu này, dù có giá dự thầu xếp thứ hai (1.133.352.000 đồng), TDSOUTH đã được lựa chọn sau khi nhà thầu chào giá thấp nhất bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quan trọng của hồ sơ mời thầu.

Chia sẻ từ Luật sư Võ Quang Vinh - Đoàn Luật sư Vĩnh Long: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng minh bạch. Trường hợp tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM là một ví dụ điển hình về hiệu quả của đấu thầu rộng rãi qua mạng. Quy trình 02 (rút gọn) cho phép bên mời thầu chỉ cần xét nhà thầu xếp hạng đầu tiên, nếu họ đáp ứng tất cả yêu cầu thì sẽ được lựa chọn mà không cần xét các nhà thầu còn lại. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đánh giá nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh về giá.

Trong khi đó, vụ việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị một hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu kỹ thuật. Giá thấp không phải là yếu tố duy nhất; nhà thầu phải chứng minh được năng lực thực thi và sự tuân thủ tuyệt đối với hồ sơ mời thầu. Việc loại một nhà thầu giá thấp vì không đạt kỹ thuật và chọn nhà thầu tiếp theo đáp ứng yêu cầu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo chất lượng và sự thành công của dự án."