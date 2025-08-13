Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Trương Hồng An - một ngày trúng liên tiếp 2 gói thầu tiền tỷ

Chỉ trong ngày 2/7/2025, Giám đốc Ban QLDA huyện Đức Huệ đã ký số liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Trương Hồng An.

An Nhiên

Công ty TNHH Trương Hồng An (có địa chỉ tại xã Mỹ Quý, Tây Ninh) thường trúng thầu tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ). Theo thống kê, công ty đã tham gia 10 gói thầu, trúng 8 gói với tổng giá trị hơn 21,13 tỷ đồng. Cụ thể, công ty trúng thầu độc lập hơn 4,836 tỷ đồng và liên danh hơn 16,29 tỷ đồng (tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 92.88%).

Công ty chủ yếu trúng thầu xây lắp tại huyện Đức Huệ. Trong đó có 6 gói thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ) và 2 gói thuộc UBND xã Mỹ Quý Tây.

Công ty Trương Hồng An cặp bài trùng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý “ôm” nhiều gói thầu tại huyện Đức Huệ (4/5 gói thầu duy nhất liên danh tham gia và trúng).

Bên mời thầu thường là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC, Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hùng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy Mộc…

Giám đốc Ban QLDA Đức Huệ "ký số" 2 gói thầu trong một ngày

Đáng chú ý, vào ngày 02/07/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, ông Nguyễn Minh Hiền, đã ký số phê duyệt liên tiếp 2 gói thầu xây lắp tiền tỷ cho Công ty Trương Hồng An. Cả hai gói thầu này đều do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC mời thầu; tổng giá trị trúng thầu lên tới 4,38 tỷ đồng.

Cụ thể:

1.jpg
Một phần Quyết định 704/QĐ-BQLDA ngày 20/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ. Nguồn: MSC
2.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đề ngày 20/6/2025, tuy nhiên trên văn bản thể hiện ngày ký văn bản là 2/7/2025 (ký lúc 14:57:55) do ông Nguyễn Minh Hiền – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ ký số. Nguồn: MSC

Gói thầu Đường từ nhà 3 Lệnh - Bìa: Ban QLDA huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 704/QĐ-BQLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 1,759 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

3.jpg
Một phần Quyết định 699/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ. Nguồn: MSC
4.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đề ngày 20/6/2025, tuy nhiên trên văn bản thể hiện ngày ký văn bản là 2/7/2025 (ký lúc 14:53:05) do ông Nguyễn Minh Hiền – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ ký số. Nguồn: MSC

Gói thầu Đường từ trường tiểu học ấp 3 - kênh Tỉnh: Ban QLDA huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 699/QĐ-QLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 2,638 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

Đặc biệt, tại 2 gói thầu trên các đối thủ đều bị loại với cùng một lỗi cơ bản liên quan đến cam kết tín dụng, dọn đường cho Trương Hồng An dễ dàng chiến thắng.

Hai gói thầu cùng một bên mời thầu (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC), cùng một chủ đầu tư phê duyệt, lại có kết quả trúng thầu chỉ trong một ngày, điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy trình đấu thầu.

#Công ty TNHH Trương Hồng An #trương hồng an #công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý #đức huệ #Ban QLDA huyện Đức Huệ #ký số

Bài liên quan

Bạn đọc

Trương Hồng An - Minh Khôi Mỹ Quý: “Hệ sinh thái” độc quyền tại Đức Huệ?

Sự kết hợp ăn ý của “cặp đôi hoàn hảo” này đã tạo ra một "liên minh" độc quyền, thâu tóm nhiều gói thầu giá trị tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ).

“Hệ sinh thái” độc quyền tại Đức Huệ?

Không phải ngẫu nhiên mà Công ty TNHH Trương Hồng An liên tục gặt hái thành công tại các gói thầu xây lắp ở huyện Đức Huệ. "Bí quyết" đến từ một mối liên kết chặt chẽ với đối tác liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý.

Xem chi tiết

Kinh doanh

8/10 gói thầu tại Đức Huệ về tay Công ty Trương Hồng An

Cả 8 gói thầu Công ty TNHH Trương Hồng An trúng thầu đều tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ). 

Dồn dập trúng thầu 2 dự án đường bộ

Công ty TNHH Trương Hồng An có địa chỉ tại xã Mỹ Quý, Tây Ninh do ông Trương Văn Tiến là đại diện pháp luật. Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 05/07/2021. Từ đó đến nay, công ty đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 8 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 21,13 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 4,836 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh ghi nhận hơn 16,29 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhựt Tiệp - Châu Thành L.A: Mối liên kết "đặc biệt" nào sau chuỗi thắng thầu?

Công ty Nhựt Tiệp đã trúng 9 gói thầu xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A làm bên mời thầu.

Sự trùng hợp đáng chú ý này, cùng với việc Nhựt Tiệp trúng 7 gói thầu tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ, Long An (cũ) đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính công bằng, minh bạch của các cuộc đấu thầu.

Mối liên kết “đặc biệt” giữa nhà thầu và bên mời thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới