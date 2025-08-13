Nhà thầu Trương Hồng An - một ngày trúng liên tiếp 2 gói thầu tiền tỷ

Chỉ trong ngày 2/7/2025, Giám đốc Ban QLDA huyện Đức Huệ đã ký số liên tiếp 2 quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Trương Hồng An.

Công ty TNHH Trương Hồng An (có địa chỉ tại xã Mỹ Quý, Tây Ninh) thường trúng thầu tại huyện Đức Huệ, Long An (cũ). Theo thống kê, công ty đã tham gia 10 gói thầu, trúng 8 gói với tổng giá trị hơn 21,13 tỷ đồng. Cụ thể, công ty trúng thầu độc lập hơn 4,836 tỷ đồng và liên danh hơn 16,29 tỷ đồng (tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 92.88%).

Công ty chủ yếu trúng thầu xây lắp tại huyện Đức Huệ. Trong đó có 6 gói thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ) và 2 gói thuộc UBND xã Mỹ Quý Tây.

Công ty Trương Hồng An cặp bài trùng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Khôi Mỹ Quý “ôm” nhiều gói thầu tại huyện Đức Huệ (4/5 gói thầu duy nhất liên danh tham gia và trúng).

Bên mời thầu thường là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC, Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hùng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy Mộc…

Giám đốc Ban QLDA Đức Huệ "ký số" 2 gói thầu trong một ngày

Đáng chú ý, vào ngày 02/07/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, ông Nguyễn Minh Hiền, đã ký số phê duyệt liên tiếp 2 gói thầu xây lắp tiền tỷ cho Công ty Trương Hồng An. Cả hai gói thầu này đều do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC mời thầu; tổng giá trị trúng thầu lên tới 4,38 tỷ đồng.

Cụ thể:

Một phần Quyết định 704/QĐ-BQLDA ngày 20/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ. Nguồn: MSC

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đề ngày 20/6/2025, tuy nhiên trên văn bản thể hiện ngày ký văn bản là 2/7/2025 (ký lúc 14:57:55) do ông Nguyễn Minh Hiền – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ ký số. Nguồn: MSC

Gói thầu Đường từ nhà 3 Lệnh - Bìa: Ban QLDA huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 704/QĐ-BQLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 1,759 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

Một phần Quyết định 699/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ. Nguồn: MSC

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đề ngày 20/6/2025, tuy nhiên trên văn bản thể hiện ngày ký văn bản là 2/7/2025 (ký lúc 14:53:05) do ông Nguyễn Minh Hiền – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ ký số. Nguồn: MSC

Gói thầu Đường từ trường tiểu học ấp 3 - kênh Tỉnh: Ban QLDA huyện Đức Huệ đã phê duyệt Quyết định 699/QĐ-QLDA, trao gói thầu cho Công ty TNHH Trương Hồng An với giá 2,638 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

Đặc biệt, tại 2 gói thầu trên các đối thủ đều bị loại với cùng một lỗi cơ bản liên quan đến cam kết tín dụng, dọn đường cho Trương Hồng An dễ dàng chiến thắng.

Hai gói thầu cùng một bên mời thầu (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC), cùng một chủ đầu tư phê duyệt, lại có kết quả trúng thầu chỉ trong một ngày, điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy trình đấu thầu.