Công ty A Chi Son trúng loạt gói thầu tại Nhiệt điện Thái Bình 2 [Kỳ 2]

Chỉ trong thời gian ngắn của năm 2025, Công ty Cổ phần A Chi Son đã liên tiếp trúng 3 gói thầu tại Chi nhánh Phát điện Dầu khí - NMNĐ Thái Bình 2, cung cấp từ thiết bị IT đến hóa chất sản xuất hàng chục tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 chứng kiến sự "bén duyên" đặc biệt giữa Công ty Cổ phần A Chi Son và Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB), đơn vị quản lý Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy sự hiện diện liên tục của doanh nghiệp này.

Cụ thể, ngày 24/09/2025, ông Mai Văn Long - Giám đốc NMNĐ Thái Bình 2 đã ký Quyết định số 1780/QĐ-NMĐTB2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua thiết bị công nghệ thông tin 2025". Công ty Cổ phần A Chi Son là đơn vị trúng thầu với giá 2.624.615.400 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,08% so với giá gói thầu. Đây là gói thầu mua sắm thiết bị văn phòng, phục vụ công tác quản lý.

Trước đó không lâu, vào ngày 28/07/2025, tại Quyết định số 1463/QĐ-NMĐTB2, Công ty Cổ phần A Chi Son cũng được lựa chọn là đơn vị cung cấp cho gói thầu "Mua sắm bổ sung trang thiết bị LOTO (Lock out/Tag out) – NMNĐ Thái Bình 2". Giá trúng thầu được ghi nhận là 1.757.871.500 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận mức tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khá ấn tượng, lên tới khoảng 29,7%.

Tuy nhiên, thương vụ lớn nhất trong chuỗi trúng thầu này phải kể đến lĩnh vực hóa chất. Theo dữ liệu tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 11/2025, Công ty Cổ phần A Chi Son (trong vai trò thành viên liên danh cùng Nhà thầu Đông Á - 9269) đã trúng gói thầu quy mô lớn: "Mua sắm hóa chất sản xuất phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2025 – NMNĐ Thái Bình 2". Giá trị trúng thầu của gói này lên tới 26.948.944.264 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,7%.

Như vậy, chỉ tại một chủ đầu tư là Chi nhánh Phát điện Dầu khí, Công ty Cổ phần A Chi Son đã thể hiện năng lực cung cấp "trọn gói" từ thiết bị văn phòng (IT), thiết bị an toàn lao động (LOTO) đến vật tư sản xuất chính yếu (Hóa chất).

Chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông nhận định: "Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn là điều bình thường nếu họ đáp ứng đủ năng lực và quy trình xét thầu minh bạch. Tuy nhiên, với các gói thầu hàng hóa, cần lưu ý đến nguồn gốc xuất xứ và chế độ bảo hành, đặc biệt khi nhà thầu là đơn vị thương mại, không phải nhà sản xuất trực tiếp".

Quan sát thực tế cho thấy, việc trúng thầu liên tiếp giúp doanh nghiệp đảm bảo doanh thu, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý dòng tiền và nhân sự để thực hiện đồng thời các hợp đồng có tính chất kỹ thuật khác nhau, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng như cam kết trong E-HSDT.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

