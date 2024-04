"Youtuber giàu nhất Việt Nam" "vẽ đường" kiếm tiền cho giới trẻ ra sao?

Được cộng đồng yêu mến với những video trải nghiệm du lịch sang chảnh, YouTuber Khoa Pug từng có nhiều phát ngôn về khối tài sản của mình. Gần nhất, Khoa Pug khoe hiện tại một ngày anh có thể kiếm được 2 tỷ đồng hay "30 tỷ đối với tôi là rác". Trước đó, doanh nhân Vương Phạm sống tại Mỹ tiết lộ về sự giàu có của Khoa Pug rằng: "Khoa úp mở là ở Việt Nam Khoa có kinh doanh đất, mua rồi bán lại. Khoa xài tiền căn bản lắm chứ không hoang phí". Nam YouTuber giàu có này vừa "vẽ đường" cho genZ về lộ trình để 26 đến 28 tuổi có mức lương không ít hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Chủ đề này lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Cụ thể, Khoa Pug khuyên: "Học cao đẳng, đại học, học gì cũng được miễn sao học càng nhanh càng tốt, ra trường là phải xin được việc làm ngay. 21 tuổi các bạn đi xin việc ngành IT, lương 3 đến 4 triệu đồng vẫn phải làm nha, làm để lấy kinh nghiệm. Nhưng thật sự ngành IT ra trường lương không tệ, hầu hết là trên 10 triệu đồng.... Thợ code giống như thợ mộc, đục nhiều sẽ quen tay. 21 tuổi vừa làm vừa học, khoảng 2 năm là tới 23 tuổi là bạn phải có kinh nghiệm đầy mình, lúc này bạn có thể nhảy việc. Ví dụ lương đang 10 triệu đồng, bạn phải nhảy việc có mức lương gấp đôi là 20 triệu, từ 20 triệu phải lên tới 40, 50 triệu đồng. Năm 26 tuổi tới năm 28 tuổi lương phải được ít nhất 50 triệu đồng, một năm phải kiếm được 600 triệu đồng". Nam Youtuber nói thêm. Không ít khán giả đồng quan điểm với Khoa Pug, cho rằng chia sẻ của nam Youtuber có khả thi vì ngành IT đang phát triển mạnh trong xã hội hiện đại. Nếu bạn trẻ có đam mê và khả năng lập trình tốt thì việc có được mức lương như nam YouTuber chia sẻ thì không khó, thậm chí là cao hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều, lắc đầu vì màn "dạy đời" này của Khoa Pug với lý do tỷ lệ không cao. Nếu đẹp như kịch bản Khoa Pug vẽ ra thì mọi người đã đổ dồn đi học ngành IT rồi.

