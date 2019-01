Xúc động cô gái chấp nhận hi sinh khi biết chồng là người đồng tính

Câu chuyện về cô gái chấp nhận kết hôn và hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để gìn giữ gia đình với người chồng là chàng trai đồng tính đã lấy nước mắt của nhiều người trong thời gian gần đây.

Anh và chị vốn là đôi bạn tri kỉ của nhau. Chị là người con gái lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, vì thế chị không muốn kết hôn. Chị sợ yêu, sợ bị phản bội và sợ con mình sẽ chịu nhiều tổn thương như chị đã từng trong quá khứ. Còn về phần anh, anh là một chàng trai đồng tính nhưng không được gia đình chấp nhận giới tính thật.



25 tuổi, anh bị gia đình bắt ép phải cưới vợ vì nghĩ không có vợ là lý do duy nhất khiến anh “mắc bệnh đồng tính”. Giữa sự thúc ép của cả hai gia đình, anh và chị quyết định đến với nhau, cuộc hôn nhân giữa hai người thực tế là hợp đồng để đẹp lòng người lớn.

Ảnh minh họa.

Về sống chung với nhau một thời gian, cả hai buộc phải có con theo mong muốn của ba mẹ anh. Nhờ sự can thiệp của y học, cuối cùng chị cũng mang thai đứa con của hai người. Cuộc sống gia đình của anh cứ êm ấm trôi qua cho đến khi anh từng ngày chứng kiến cách chị dạy dỗ cô con gái của hai người. “Cô ấy bắt con tự lập, không được ôm ấp quá nhiều chỉ cho con bé cảm nhận được sự an toàn là đủ, té khi tập đi cũng phải tự đứng dậy, ăn phải tự ăn chẳng đút chẳng ép, ngủ phải tự ngủ không được quấy khóc, mè nheo.” Anh nhìn mà xót con vô cùng, nhưng vì lời hứa không can thiệp vào chuyện dạy con như sự thống nhất từ đầu của cả hai người nên anh chỉ đành cắn răng mà nhìn chị từng ngày từng ngày dạy con bé cách sống độc lập.

Mọi chuyện chẳng dừng lại khi đứa con gái của anh chị lên 4 tuổi. “Chẳng ai tin được, 4 tuổi con tôi đã biết ba nó là Gay, ba nó không yêu mẹ nó nhưng thương hai mẹ con ra sao và sẽ không thương ai là phụ nữ ngoài hai mẹ con.” Anh đã khóc khi nhìn thấy chị dạy cho đứa con nhỏ những điều đó. Cảm giác trong anh là đau đớn, thán phục và xót xa cho cô gái ấy.

Những tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ ba thành viên của anh như vậy sẽ được an yên nhưng cuộc đời không phải là những giấc mơ nên đôi khi có những điều chúng ta không thể ngờ tới. Ba mẹ anh lên tiếng muốn chị có thêm một đứa con trai để nhà đủ nếp đủ tẻ. Chưa kịp để anh lên tiếng, chị đã đứng ra nhận mình bị vô sinh ngay sau khi sinh được đứa con đầu lòng. Chị đã phải nhận những lời mắng nhiếc, chửi rủa cay độc từ dòng họ nhà anh khi chị tuyên bố điều đó trước mặt tất cả mọi người. Anh không còn cách nào khác ngoài việc không thường xuyên đưa chị và con gái về nhà bố mẹ như trước. Mặc dù vậy nhưng chị vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ chồng một cách thật chu đáo.

Về phần ba mẹ ruột, từ ngày chị đi lấy chồng, họ đã không còn nhớ đến mình đã từng có một cô con gái là chị. Cuộc đời của chị đã chịu quá nhiều mất mát khi có một gia đình không trọn vẹn, sớm chịu nhiều tổn thương từ chính nơi mình từng sống trong những ngày ấu thơ, đến khi chị lập gia đình, chị cũng phải chịu thiệt thòi hơn so với những người con gái khác. Là con gái ai cũng muốn mình yếu đuối, được chở che bởi nhưng chị lại chọn một con đường khác, chị mạnh dạn đứng lên, kiên cường để bảo vệ anh, bảo vệ con gái của hai người.

Không chịu được áp lực từ dòng họ, anh quyết định chuyển công tác từ Đà Nẵng vào Sài Gòn sinh sống. Anh chỉ mong dù không bù đắp được những tổn thương chị đã trải qua trong quá khứ thì ít nhất cũng không để chị phải chịu thêm những tổn thương mới nữa. Thế nhưng cuộc sống yên ổn của hai người chưa kéo dài được lâu thì chị lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Chính căn bệnh ấy đã lấy cướp đi cuộc sống của chị khi chị vẫn chưa một ngày cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.

Lúc chị gần trút hơi thở cuối cùng chị dặn dò anh: “Hãy cố mở lòng để yêu ai đó có thể che chở cho hai cha con, dặn con gái phải thương cha, yêu cha thay cho cô gái ấy”. Sự hi sinh của chị khiến anh chết lặng, trước những lời dặn dò sau cùng ấy anh vẫn không thể hiểu được vì sao trên đời lại có một người con gái như chị - kiêu hãnh và mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Chị mạnh mẽ và chị cũng đã dạy con gái mình mạnh mẽ giống chị. Bằng chứng là sau khi chị mất, con gái của hai người đã ôm chầm lấy ba và nói từ nay sẽ bảo vệ cho ba như lời đã hứa với mẹ trước đó. Dù không được gia đình chấp nhận giới tính thật của mình, nhưng bù lại anh thật sự hạnh phúc khi có hai người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời như vậy đến bên cuộc đời.