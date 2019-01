Dân mạng “tá hỏa” với bộ ảnh cưới áo tù của cặp đôi Sài thành

Sự độc đáo trong ý tưởng luôn mang đến cho album ảnh cưới sức hút riêng. Mới đây, MXH giật mình trước bộ ảnh cưới áo tù của một cặp đôi đến từ Sài Gòn. Với tên gọi "Tù chung thân", album ảnh cưới của cặp vợ chồng Sài thành đã miêu tả lại cảnh cải tạo trong trại giam của một cặp tù nhân nam - nữ. Lấy bối cảnh chính là vườn rau bắp cải và ven rừng, cặp tù nhân này trong quá trình trồng rau, cuốc đất đã nảy sinh tình cảm và đưa nhau đi trốn. Chỉ sau ít giờ xuất hiện trên MXH, bộ ảnh cưới tù nhân này đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận với những luồng ý kiến, phản hồi trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự thú vị trước ý tưởng độc đáo của bộ ảnh cưới trong trại giam trên nhưng cũng không ít người lên tiếng phản đối khi cho rằng ý tưởng của cặp vợ chồng Sài Gòn có phần quá đà và phản cảm. Nickname H.M thắc mắc: "Mình thấy album ảnh cưới này phản cảm chứ không có gì thú vị. Hai nhân vật chính đang cosplay hơi quá đà. Vấn đề tù tội trước tới nay nhiều người ngại nhắc tới chứ đừng nói là đưa nó vào bộ ảnh kỉ niệm của cuộc đời". Trái ngược với H.M thì M.C chia sẻ rằng: "Mình thấy bộ ảnh khá hay. Đàn ông thì hay đùa rằng lấy vợ thì chẳng khác gì "đi tù chung thân". Nó đúng về nghĩa bóng và cách thể hiện này khá hay và độc đáo". Nickname A.T dí dỏm trêu: "Ôi trời... chụp như vậy chẳng may hai vợ chồng lại đi tù thật thì buồn cười". Được biết, hai nhân vật chính trong bộ ảnh trên là Đức Thành (SN 1989) và Thúy Dân (SN 1990). Trả lời thắc mắc của mọi người về nguồn gốc trang phục trong album ảnh cưới độc đáo của mình, cặp vợ chồng trẻ cho biết: "Bọn mình tìm mua vải rồi may. Đồ này ở ngoài không bán nên việc đi tìm vải để may cũng rất khó khăn. Hai vợ chồng phải đi hết chợ vải lớn ở TP HCM mới tìm thấy. Đi tới đâu hỏi mua người ta cũng cười vì thấy lạ quá".

Sự độc đáo trong ý tưởng luôn mang đến cho album ảnh cưới sức hút riêng. Mới đây, MXH giật mình trước bộ ảnh cưới áo tù của một cặp đôi đến từ Sài Gòn. Với tên gọi "Tù chung thân", album ảnh cưới của cặp vợ chồng Sài thành đã miêu tả lại cảnh cải tạo trong trại giam của một cặp tù nhân nam - nữ. Lấy bối cảnh chính là vườn rau bắp cải và ven rừng, cặp tù nhân này trong quá trình trồng rau, cuốc đất đã nảy sinh tình cảm và đưa nhau đi trốn. Chỉ sau ít giờ xuất hiện trên MXH, bộ ảnh cưới tù nhân này đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận với những luồng ý kiến, phản hồi trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự thú vị trước ý tưởng độc đáo của bộ ảnh cưới trong trại giam trên nhưng cũng không ít người lên tiếng phản đối khi cho rằng ý tưởng của cặp vợ chồng Sài Gòn có phần quá đà và phản cảm. Nickname H.M thắc mắc: "Mình thấy album ảnh cưới này phản cảm chứ không có gì thú vị. Hai nhân vật chính đang cosplay hơi quá đà. Vấn đề tù tội trước tới nay nhiều người ngại nhắc tới chứ đừng nói là đưa nó vào bộ ảnh kỉ niệm của cuộc đời". Trái ngược với H.M thì M.C chia sẻ rằng: "Mình thấy bộ ảnh khá hay. Đàn ông thì hay đùa rằng lấy vợ thì chẳng khác gì "đi tù chung thân". Nó đúng về nghĩa bóng và cách thể hiện này khá hay và độc đáo". Nickname A.T dí dỏm trêu: "Ôi trời... chụp như vậy chẳng may hai vợ chồng lại đi tù thật thì buồn cười". Được biết, hai nhân vật chính trong bộ ảnh trên là Đức Thành (SN 1989) và Thúy Dân (SN 1990). Trả lời thắc mắc của mọi người về nguồn gốc trang phục trong album ảnh cưới độc đáo của mình, cặp vợ chồng trẻ cho biết: "Bọn mình tìm mua vải rồi may. Đồ này ở ngoài không bán nên việc đi tìm vải để may cũng rất khó khăn. Hai vợ chồng phải đi hết chợ vải lớn ở TP HCM mới tìm thấy. Đi tới đâu hỏi mua người ta cũng cười vì thấy lạ quá".