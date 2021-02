Xôn xao tin An Nguy sinh con, người yêu đồng giới nói gì?

Vào cuối năm 2020, An Nguy bất ngờ thông báo đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 33 cùng người yêu đồng giới là Alex. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó, An Nguy không đề cập đến mối tình đồng giới này. Bẵng đi một thời gian, mới đây nhất nàng vlogger bất ngờ đăng tải một bức ảnh một người đang bế em bé lên tay kèm chú thích: "Kikiki how cute". (Tạm dịch là: Kikiki sao mà lại dễ thương thế này). Hình ảnh này nhanh chóng khiến cư dân mạng cho rằng An Nguy đã hạ sinh con trai đầu lòng. Những tưởng An Nguy đã hạ sinh nên nhiều người vào nổ inbox chúc mừng Alex, trước sự việc này, Alex đã phải đăng đàn giải thích. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Ủa? Huhu An nó đi đẻ hồi nào mà không gọi em đi cùng vậy mọi người. Sáng dậy thấy chúc mừng quá trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Sau lời đính chính của Alex có thể thấy An Nguy hiện tại vẫn chưa sinh con, còn ngày "lâm bồn" của cô nàng chưa được tiết lộ, nhưng theo nhiều cư dân mạng thì có lẽ ngày đó không còn xa nữa. Thời gian vừa qua, việc An Nguy mang thai đã gây chú ý không hề nhỏ trong cộng đồng. Nhiều người tỏ ra ghen tị khi nàng vlogger được người yêu chiều chuộng hết mực trong khoảng thời gian bầu bí. Để chuẩn bị cho em bé sắp chào đời, cặp đôi còn lập hẳn tài khoản Instagram riêng cho con. Trên Instagram, cả 2 chia sẻ hình ảnh sắm sửa quần áo, đồ chơi cho bé. Hiện tại, rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và công chúng được gửi đến cho An Nguy và Alex Nguyễn khi cả hai chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Alex Nguyễn là người tình tin đồn đồng giới của An Nguy được công chúng đặc biệt quan tâm khi cả hai thường xuyên có những khoảnh khắc thân mật, luôn đồng hành cùng nhau. Tại thời điểm An Nguy vướng tranh cãi tình ái, Alex Nguyễn gây xôn xao khi bỏ theo dõi cô bạn của mình. Nhiều người tưởng rằng mối quan hệ của cả hai đã "toang" từ lúc đó nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau và có được hạnh phúc như hiện tại. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News

