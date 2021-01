An Nguy mang thai, Alex Nguyễn lại ốm nghén, dân tình chóng mặt

Những ngày cuối năm 2020, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi An Nguy thông báo đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 33. Ngay sau khi, nữ vlogger khoe khoảnh khắc tin vui, người yêu đồng giới Alex cũng để lại dòng trạng thái: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi". Cả vlogger An Nguy và Alex đều tỏ vẻ đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho việc lên chức. Tuy nhiên, là lần đầu tiên cả hai làm phụ huynh nên những bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi. Một trong số khó khăn và nỗi niềm trong những ngày sắp đón con đầu lòng của An Nguy và Alex mới đây được bật mí. Mới đây, người yêu đồng giới của An Nguy bất ngờ tiết lộ, anh chàng nghén hộ nữ vlogger tuổi 33 trong những ngày mang thai con đầu lòng.. Ai cũng biết việc bị nghén bất kể là nghén ăn, nghén mùi, nghén thứ này thứ kia. Tuy nhiên, cảm giác bị nghén thì chắc chắn chẳng vui vẻ gì, chắc hẳn Alex cũng từng trải qua như vậy. trong nhiều trường hợp, tiêu biểu ở đây chính là Alex và An Nguy thì người nghén lại chẳng phải bà bầu. Vì một chút khó chịu xen lẫn không cam tâm cộng thêm chút dở khóc dở cười, Alex đã phải lên story Instagram than thở. Cụ thể, Alex chia sẻ trên story Instagram rằng: "ghén không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác". Có Alex nghén thay, An Nguy "nhẹ gánh hơn hẳn" là ý kiến bình luận được dân tình để lại. Nàng vlogger tha hồ khoe nhan sắc cuốn hút bất chấp bụng bầu vượt mặt. Dù đang mang thai nhưng gương mặt của An Nguy vẫn xinh đẹp, không thay đổi nhiều so với trước đây. Chỉ cần ăn bận đơn giản, make up sương sương xuống phố là cũng đủ khiến mọi người phải trầm trồ đối với An Nguy. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

