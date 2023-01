Xoài Non và mẹ chồng lộ mối quan hệ khiến ai cũng tò mò

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã cập nhật loạt khoảnh khắc mới. Lần lên sóng này, nàng dâu hào môn khoe cùng mẹ chồng đi du lịch. Nhưng tâm điểm chú ý chính là những hành động họ dành cho nhau. Từ hình ảnh cho thấy, hot girl Xoài Non và mẹ chồng đã cùng nhau thưởng thức các đặc sản của địa phương. Ngoài chụp ảnh tình cảm, Xoài Non và mẹ Xemesis còn chẳng ngại cùng nhau ăn chung một bát. Nhìn những bức ảnh do hot girl Instagram đăng tải, nhiều người bày tỏ ghen tị. Thời gian qua, cuộc sống của giới dâu hào môn luôn nhận về sự quan tâm lớn. Điển hình trong số đó là Xoài Non - vợ Xemesis. Kể từ khi về làm dâu nhà giàu, nhất cử nhất động của hot girl Instagram luôn lọt vào tầm ngắm. Đặc biệt là mối quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu. Xoài Non từng tiết lộ không cảm thấy áp lực mà lại vô cùng hạnh phúc. Trước đó, trong một vlog Xoài Non cũng vô cùng thân thiết với mẹ chồng. Cách hai người trò chuyện với nhau không hề có khoảng cách. Thay vào đó, bà dành những nụ hôn, cái ôm ấm áp cho con dâu. Đáng chú ý nhất là phát ngôn của mẹ chồng lúc Xoài Non hỏi về cảm nhận khi được cùng con dâu đón Tết. Bà nói nhận xét: "Vui. Rất là hạnh phúc". Mẹ chồng Xoài Non liên tục khen con dâu ngoan ngoãn, có hiếu. Cuối lời, mẹ chồng Xoài Non còn chốt hạ: "Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết". Xoài Non tỏ vẻ bất ngờ với câu chốt hạ của mẹ chồng. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau cô vui vẻ hớn hở, chạy lại ôm hôn mẹ Xemesis vì vui mừng.

