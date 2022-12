Đẹp đến mấy, Xoài Non bị dìm vì chọn sai kiểu make up

Mới đây, Xoài Non cùng chuyên gia trang điểm nổi tiếng thực hiện lại trend TikTok đang thịnh hành - Make You Look (tạm dịch: Làm cho bạn chú ý). Theo đó, hot girl liên tục biến hóa các layout make up theo phong cách của 3 thương hiệu lớn Gucci, Louis Vuitton và Versace. Tuy nhiên, sau khi trang điểm chỉn chu, hot girl Xoài Non lại không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Việc tạo khói, đánh mắt đậm, dùng tóc giả được cho là khiến ngoại hình của hot girl có phần thêm tuổi. So với các phiên bản "nặng phấn son", Xoài Non lại nhận được "mưa" lời khen trong mỗi khoảnh khắc để mặt mộc. Sở hữu đường nét như Tây, làn da trắng, ngũ quan hài hòa, người đẹp chỉ cần make up nhẹ nhàng cũng đủ gây thương nhớ. Với hình ảnh mộc mạc, mỹ nhân sinh năm 2002 tạo cảm giác dễ gần hơn với công chúng. Đây không phải lần đầu Xoài Non bị sụt giảm phong độ vì chọn sai kiểu make up. Điển hình nhất là trong lần livestream với Linh Ngọc Đàm, mỹ nhân 10x lựa chọn kiểu kẻ mắt thấp phần đuôi. Việc phá cách này khiến diện mạo cô trở nên kém tươi tắn và không phù hợp với độ tuổi trẻ trung của mình. Biết được điều này, Xoài Non rất hạn chế việc trang điểm đậm trong đời thường hay đi sự kiện. Xoài Non chuộng cách make up mỏng nhẹ để tôn lên nét đẹp tự nhiên. Đồng thời, việc đầu tư các layout khác cũng cho thấy sự chăm biến đổi, "nâng cấp" hình ảnh của hot girl sinh năm 2000. Không chỉ vẻ ngoài, mỹ nhân còn được đánh giá cao bởi gu thời trang sành điệu. Dù xuề xòa ở quê nhà hay sành điệu trên phố, bà xã Xemesis cũng khiến hội chị em mê mẩn với những màn lên đồ đỉnh cao. Hình thể nuột nà càng giúp cô tự tin cân mọi outfit ôm dáng, cắt xẻ triệt để.

