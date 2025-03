Bị nói "giàu mà từ thiện mỗi gà rán", hot girl Chao lên tiếng

Mới đây, nữ rich kid, hot girl Chao (Châu Anh) đăng tải video ghi lại buổi nấu ăn cho các em nhỏ tại một điểm trường ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Nữ rich kid cũng cho biết cô hiện là đại sứ của dự án "Nuôi em" tại Mộc Châu, một dự án ý nghĩa với sứ mệnh nuôi cơm cho các bé vùng cao để giúp các em đến trường đầy đủ hơn, có những bữa ăn ấm no hơn. Đoạn video nhanh chóng nhận được hơn 900.000 lượt xem cùng bình luận khen ngợi, cổ vũ hành động đẹp của Chao. Tuy nhiên, cũng có một dân mạng để lại bình luận tiêu cực: "Giàu vậy mà cho mỗi gà rán thôi à, trên đó thiếu gì gà". Đứng trước bình luận tiêu cực, Chao đáp trả: "Mình là đại sứ của dự án nuôi em, giúp 1.000 bé được nhận nuôi trong 5 tháng qua. Riêng mình đang nuôi 24 em. Mình mang 400 phần quà bao gồm 130 áo ấm, 150 sách, 130 bịch sữa". Hành động này của rich kid Hà Nội được nhiều người khen ngợi, khi cô không cần phản ứng gay gắt mà vẫn đáp trả được ý kiến soi mói, cho thấy được những đóng góp của mình. Từ đầu năm 2024, Chao đã chia sẻ về việc tham gia dự án "Nuôi em Mộc Châu" trên kênh cá nhân. Đây là dự án do Ban thanh niên Công an tỉnh Sơn La sáng lập và điều hành, bao gồm 10 dự án bổ trợ giúp các em nhỏ vùng cao phát triển về thể chất, tinh thần, học tập. Trước đó, Chao cũng từng nhận lời khen khi ủng hộ tiền cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ hay đóng góp cho quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. Chao (tên thật: Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) được biết tới với các video chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi, dễ thương. Sau khi tốt nghiệp sớm Đại học New York (Mỹ) năm 2024, Chao quay về Việt Nam sinh sống, làm việc. Nữ rich kid nói muốn phát triển công việc của một nhà sáng tạo nội dung và mở rộng kinh doanh.

