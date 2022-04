Xoài Non từng muốn Xemesis khi chàng streamer làm điều này

Được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam" khi sinh ra trong gia đình đại gia, bản thân lại là người kiếm được ra tiền nhưng thời gian qua Xemesis chọn cách sống yên bình bên bà xã Xoài Non (tên thật Trang Phạm, SN 2002). Hot girl Xoài Non và ông xã kết hôn vào cuối năm 2020 bằng một bữa tiệc vô cùng xa hoa. Trước đó, đôi trẻ tiết lộ đang lên kế hoạch sinh con và từng được bố mẹ treo thưởng, nếu sinh con gái được quà 1 căn nhà, con nếu sinh quý tử được 1 khách sạn. Tuy nhiên, tham gia một talkshow mới đây, hot girl Instagram có những chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, Xoài Non tiết lộ từng suýt buông bỏ Xemesis vì nam streamer thoải mái xưng hô vợ chồng với một cô gái khác. Khi bị phát hiện, thay vì giải thích, Xemesis còn trách ngược bạn gái không tin tưởng mình. Xoài Non chia sẻ: "Hồi mới yêu nhau, chưa quyết định cưới, có một người bạn của chồng em nhắn tin cho anh ấy là: "Chồng ơi, em book PR vợ anh mà vợ anh lấy giá cao quá. Anh có thể kêu vợ anh giảm tiền cho em được không?". Anh ấy liền đáp lại "ok". Cô gái cũng lập tức nhắn "ok chồng yêu"... Em nói thì anh ấy lại trách ngược. Em ngày càng mất lòng tin vào chồng. Khi đó anh ấy mới bảo: "Anh làm gì mà em không tin anh?" và cho em 2 lựa chọn tiếp tục hoặc chia tay. Em chọn yêu tiếp và giữ lòng tin với chồng. Em cũng thấy oan ức vì anh Hiếu không nghĩ cho cảm giác của em. Anh ấy lúc đó nổi tiếng sát gái ở Sài Gòn luôn", gái xinh 2k2 chia sẻ thêm Tâm sự của Xoài Non lập tức nhận về chú ý lớn. Thế mới thấy, để giữ chân được chàng trai đào hoa như Xemesis, gái xinh Instagram này phải giỏi đến mức nào. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Xemesis bị "bóc phốt" trăng hoa. Trước đó, tham gia vào mục hỏi - đáp trên Instagram, khi được một dân mạng thắc mắc: "Anh thấy anh Xemesis như thế nào ạ?", Duy Nhỏ (bạn thân Xemesis) từng thật thà chia sẻ: "Ối giời ơi, máy *** Sài Gòn là đây!". Sợ mọi người nói mình "khoác lác" nên Duy Nhỏ sau đó còn tag cả tên Xemesis vào. Trong phần trả lời này, Duy Nhỏ đã dùng một từ khá nhạy cảm, liên quan đến chuyện 18+. Từ này được dùng cho các bad boy.

Được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam" khi sinh ra trong gia đình đại gia, bản thân lại là người kiếm được ra tiền nhưng thời gian qua Xemesis chọn cách sống yên bình bên bà xã Xoài Non (tên thật Trang Phạm, SN 2002). Hot girl Xoài Non và ông xã kết hôn vào cuối năm 2020 bằng một bữa tiệc vô cùng xa hoa. Trước đó, đôi trẻ tiết lộ đang lên kế hoạch sinh con và từng được bố mẹ treo thưởng, nếu sinh con gái được quà 1 căn nhà, con nếu sinh quý tử được 1 khách sạn. Tuy nhiên, tham gia một talkshow mới đây, hot girl Instagram có những chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, Xoài Non tiết lộ từng suýt buông bỏ Xemesis vì nam streamer thoải mái xưng hô vợ chồng với một cô gái khác. Khi bị phát hiện, thay vì giải thích, Xemesis còn trách ngược bạn gái không tin tưởng mình. Xoài Non chia sẻ: "Hồi mới yêu nhau, chưa quyết định cưới, có một người bạn của chồng em nhắn tin cho anh ấy là: "Chồng ơi, em book PR vợ anh mà vợ anh lấy giá cao quá. Anh có thể kêu vợ anh giảm tiền cho em được không?". Anh ấy liền đáp lại "ok". Cô gái cũng lập tức nhắn "ok chồng yêu"... Em nói thì anh ấy lại trách ngược. Em ngày càng mất lòng tin vào chồng. Khi đó anh ấy mới bảo: "Anh làm gì mà em không tin anh?" và cho em 2 lựa chọn tiếp tục hoặc chia tay. Em chọn yêu tiếp và giữ lòng tin với chồng. Em cũng thấy oan ức vì anh Hiếu không nghĩ cho cảm giác của em. Anh ấy lúc đó nổi tiếng sát gái ở Sài Gòn luôn", gái xinh 2k2 chia sẻ thêm Tâm sự của Xoài Non lập tức nhận về chú ý lớn. Thế mới thấy, để giữ chân được chàng trai đào hoa như Xemesis, gái xinh Instagram này phải giỏi đến mức nào. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Xemesis bị "bóc phốt" trăng hoa. Trước đó, tham gia vào mục hỏi - đáp trên Instagram, khi được một dân mạng thắc mắc: "Anh thấy anh Xemesis như thế nào ạ?", Duy Nhỏ (bạn thân Xemesis) từng thật thà chia sẻ: "Ối giời ơi, máy *** Sài Gòn là đây!". Sợ mọi người nói mình "khoác lác" nên Duy Nhỏ sau đó còn tag cả tên Xemesis vào. Trong phần trả lời này, Duy Nhỏ đã dùng một từ khá nhạy cảm, liên quan đến chuyện 18+. Từ này được dùng cho các bad boy.