Xem thành quả lần đầu làm streamer của hot girl Xoài Non

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Bên cạnh là người đẹp, cô nàng còn là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam". Hot girl Xoài Non và chồng quen nhau được 2 năm thì cả hai đã chính thức về chung nhà bằng một lễ cưới cực khủng với sự góp mặt của dàn streamer đình đám. Sau khi kết hôn, bên cạnh công việc chính, Xoài Non cũng bắt đầu tập tành quay vlog hay thường xuyên chơi game cùng ông xã. Mới đây, trong một buổi livestream với người hâm mộ của Xemesis, Xoài Non đã chiếm trọn spotlight và cho anh chàng ra rìa khi xuất hiện đầy xinh đẹp cùng cách nói chuyện gần gũi, dễ thương của mình. Theo đó, khi góp mặt trong buổi livestream, Xoài Non khiến ông xã phải giận dỗi và bỏ đi khi khán giả chỉ muốn nhìn cô chứ không còn quan tâm đến Xemesis. Điều đó cũng không quá khó hiểu khi Xoài Non vừa xinh đẹp lại vô cùng duyên dáng. Đáp lại sự mong mỏi của fans, người đẹp đã ngồi livestream liên tục trong 3 tiếng, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng lên sóng với vai trò là một streamer. Ngay khi bị Xoài Non chiếm sóng livestreams, nam streamer đăng đàn với giọng điệu giận dỗi vô cùng đáng yêu. Cũng không quá khó hiểu khi Xoàn Non sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng lối nói chuyện duyên dáng nên dễ dàng chiếm sóng của ông xã. Dù ai cũng hiểu rõ đây chỉ là màn trêu đùa, thế nhưng không thể phủ nhận rằng sức hấp dẫn của Xoài Non khi debut làm streamer cũng không kém Xemesis là bao Xemesis sang Anh sinh sống từ năm 1997. Và sau khi tốt nghiệp anh chàng đã quyết định quay về Việt Nam định cư. Vốn không phải là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng Xemesis lại có niềm yêu thích với game từ nhỏ nên anh chàng cũng dần bén duyên với lĩnh vực streamer, cho đến hiện tại anh chàng đang sở hữu lượng follow đông đảo. Xoài Non được biết đến với xuất thân là người mẫu ảnh, cho đến hiện tại, người đẹp sinh năm 2002 đã trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng tin tưởng là lựa chọn.

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Bên cạnh là người đẹp, cô nàng còn là vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam". Hot girl Xoài Non và chồng quen nhau được 2 năm thì cả hai đã chính thức về chung nhà bằng một lễ cưới cực khủng với sự góp mặt của dàn streamer đình đám. Sau khi kết hôn, bên cạnh công việc chính, Xoài Non cũng bắt đầu tập tành quay vlog hay thường xuyên chơi game cùng ông xã. Mới đây, trong một buổi livestream với người hâm mộ của Xemesis, Xoài Non đã chiếm trọn spotlight và cho anh chàng ra rìa khi xuất hiện đầy xinh đẹp cùng cách nói chuyện gần gũi, dễ thương của mình. Theo đó, khi góp mặt trong buổi livestream, Xoài Non khiến ông xã phải giận dỗi và bỏ đi khi khán giả chỉ muốn nhìn cô chứ không còn quan tâm đến Xemesis. Điều đó cũng không quá khó hiểu khi Xoài Non vừa xinh đẹp lại vô cùng duyên dáng. Đáp lại sự mong mỏi của fans, người đẹp đã ngồi livestream liên tục trong 3 tiếng, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng lên sóng với vai trò là một streamer. Ngay khi bị Xoài Non chiếm sóng livestreams, nam streamer đăng đàn với giọng điệu giận dỗi vô cùng đáng yêu. Cũng không quá khó hiểu khi Xoàn Non sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng lối nói chuyện duyên dáng nên dễ dàng chiếm sóng của ông xã. Dù ai cũng hiểu rõ đây chỉ là màn trêu đùa, thế nhưng không thể phủ nhận rằng sức hấp dẫn của Xoài Non khi debut làm streamer cũng không kém Xemesis là bao Xemesis sang Anh sinh sống từ năm 1997. Và sau khi tốt nghiệp anh chàng đã quyết định quay về Việt Nam định cư. Vốn không phải là một game thủ chuyên nghiệp, nhưng Xemesis lại có niềm yêu thích với game từ nhỏ nên anh chàng cũng dần bén duyên với lĩnh vực streamer, cho đến hiện tại anh chàng đang sở hữu lượng follow đông đảo. Xoài Non được biết đến với xuất thân là người mẫu ảnh, cho đến hiện tại, người đẹp sinh năm 2002 đã trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng tin tưởng là lựa chọn.