Hot girl Xoài Non gây mê với khoảnh khắc bất chấp mọi góc cạnh

Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Lung linh mỗi khi lên sóng truyền hình hay dự sự kiện nhưng thường ngày hot girl sinh năm 2002 này cũng vô cùng giản dị, đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh. Mới đây trên trang cá nhân, gái xinh Instagram đăng tải hình ảnh trong chuyến đi chơi miền Tây, những hoạt động của vợ chồng Xoài Non và những người bạn của mình khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Tại đây các streamer đình đám đã hội ngộ và tham gia các hoạt động thú vị, mang đậm chất "miền Tây". "Chuyến đi phá đảo miền Tây trong năm 2022 cùng với tất cả anh em. Đi về em không nhận ra em luôn ạ", cô viết. Hình ảnh cho thấy Xoài Non không diện trang phục váy áo lộng lẫy, cô nàng mặc bộ đồ bà ba gần gũi, tạo thiện cảm với người xem hơn. Qua loạt ảnh này, fan lại càng thêm trầm trồ vẻ ngoài từ ảnh chụp lén đến camera thường cũng không thể nào "dìm" được của bà xã Xemesis. Có thể thấy ngay cả khi kém chỉn chu nhất ở vẻ ngoài hot girl Xoài Non vẫn rất xinh đẹp. Ngoài ra, các góc chụp khó nhằn, vốn dễ lộ khuyết điểm sắc vóc cũng được Xoài Non "cân đẹp". Có làn da trắng sáng và nụ cười tươi nên dù qua ảnh chụp vội cô cũng vô cùng xinh đẹp. Đây không phải lần đầu người đẹp gây sốt khi để lộ sắc vóc trong loạt ảnh chụp lén đời thường. Xứng danh là hot girl đình đám hiện nay, dù trong hậu trường ảnh chụp nào, Xoài Non cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Bên cạnh khoản sắc vóc, Xoài Non cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi tính cách cởi mở, thân thiện với mọi người.

