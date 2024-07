Xoài Non tái xuất gợi cảm, antifan bình luận khiếm nhã

Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi với Xemesis, Xoài Non ít khi xuất hiện trên MXH hơn. Sau một thời gian kín tiếng, Xoài Non mới đây đã đăng tải loạt ảnh ở biển với hình tượng gợi cảm, quyến rũ. (Ảnh: FBNV) Thiết kế váy màu hồng nhạt xuyên thấu tôn lên đường cong của cô nàng, tạo nên vẻ đẹp nửa kín nửa hở. Ở dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi, cũng như động viên thì xuất hiện một số lời khiếm nhã: "Thích đại gia làm gì giờ khổ chưa mang tiếng một đời chồng". Đáp trả lại bình luận khiếm nhã đó, Xoài Non thẳng thừng: "Ít nhất em được yêu hết mình chị ạ, nên không có gì phải xấu hổ hay khổ gì cả". Nhiều fan của cô nàng vô cùng đồng tình với lời đáp trả của Xoài Non, đồng thời để lại những lời động viên, khích lệ tinh thần nàng hot girl. Xoài Non cùng cô bạn thân khoe dáng bên bờ biển từ lúc trời sẩm tối đến lúc màn đêm buông xuống. Những hình ảnh gần đây của Xoài Non được nhiều người cho rằng có vẻ như cô nàng đã lấy lại cân bằng cuộc sống và bước tiếp sau biến cố hôn nhân. Xoài Non tập trung vào công việc nhiều hơn, cô nàng nhận lời tham gia các phiên livestream cho nhiều nhãn hàng quần áo. Sau ly hôn, có một khoảng thời gian cô nàng đã trở về quê, nhiều người cho rằng Xoài Non đang cố gắng chữa lành vết thương lòng. Xoài Non và Xemesis từng là cặp đôi được nhiều người yêu thích. Cả 2 từng có đám cưới xa hoa ai cũng phải ngưỡng mộ. Dù không còn chung nhà, cả Xoài Non và Xemesis chia sẻ vẫn dành cho nhau những sự tôn trọng và trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau. (Ảnh: FBNV)

