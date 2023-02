Xoài Non lộ ngoại hình lạ lẫm khi mua quà trăm triệu tặng chồng

Thời gian qua, cuộc sống của Xoài Non và chồng đại gia hơn 13 tuổi tên Xemesis luôn nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Ngoài hôn nhân đầy màu sắc, được mẹ chồng cưng chiều như con gái,... nhan sắc của hot girl 10X cũng là tâm điểm chú ý. Mỗi lần xuất hiện, dù có trang điểm hay không, hot girl Instagram vẫn khoe trọn sắc vóc nổi bật. Mới đây, ngoại hình của Xoài Non tiếp tục khiến dân tình bàn tán rôm rả. Chả là nhân kỉ niệm 5 năm bên nhau, Xoài Non đã làm hẳn một vlog khoe chuẩn bị quà bất ngờ cho ông xã. Ban đầu, cô rủ chồng về nhà bố mẹ đẻ. 10X cũng đã trang trí không gian trong nhà gồm rất nhiều bóng bay cùng dòng chữ kỷ niệm 5 năm gắn bó. Khi bước vào phòng, Xemesis đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và cho rằng đây là một trong những lần chơi lớn nhất của vợ. Tiếp đó, Xoài Non xuất hiện với một hộp quà siêu to là bộ máy ảnh trị giá gần 170 triệu đồng. Đến đây, nam streamer vô cùng hạnh phúc trước tình cảm của cô vợ ít tuổi dành cho mình. Nam streamer gửi lời cảm ơn vợ vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian với biết bao khó khăn, vui buồn. Cũng ở lần lên sóng này, Xoài Non làm ai cũng gato bởi dù chẳng cần trang điểm cầu kỳ, đầu tóc có chút không được chỉn chu nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Đẳng cấp nhan sắc này đúng là không đùa được đâu. Thời gian qua, Xoài Non cũng từng nhiều tự tin khoe hình ảnh giản dị của bản thân.

Thời gian qua, cuộc sống của Xoài Non và chồng đại gia hơn 13 tuổi tên Xemesis luôn nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Ngoài hôn nhân đầy màu sắc, được mẹ chồng cưng chiều như con gái,... nhan sắc của hot girl 10X cũng là tâm điểm chú ý. Mỗi lần xuất hiện, dù có trang điểm hay không, hot girl Instagram vẫn khoe trọn sắc vóc nổi bật. Mới đây, ngoại hình của Xoài Non tiếp tục khiến dân tình bàn tán rôm rả. Chả là nhân kỉ niệm 5 năm bên nhau, Xoài Non đã làm hẳn một vlog khoe chuẩn bị quà bất ngờ cho ông xã. Ban đầu, cô rủ chồng về nhà bố mẹ đẻ. 10X cũng đã trang trí không gian trong nhà gồm rất nhiều bóng bay cùng dòng chữ kỷ niệm 5 năm gắn bó. Khi bước vào phòng, Xemesis đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và cho rằng đây là một trong những lần chơi lớn nhất của vợ. Tiếp đó, Xoài Non xuất hiện với một hộp quà siêu to là bộ máy ảnh trị giá gần 170 triệu đồng. Đến đây, nam streamer vô cùng hạnh phúc trước tình cảm của cô vợ ít tuổi dành cho mình. Nam streamer gửi lời cảm ơn vợ vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian với biết bao khó khăn, vui buồn. Cũng ở lần lên sóng này, Xoài Non làm ai cũng gato bởi dù chẳng cần trang điểm cầu kỳ, đầu tóc có chút không được chỉn chu nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Đẳng cấp nhan sắc này đúng là không đùa được đâu. Thời gian qua, Xoài Non cũng từng nhiều tự tin khoe hình ảnh giản dị của bản thân.