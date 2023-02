Hot girl người Huế dáng đẹp như tượng cẩm thạch, netizen mê tít

Phan Đoàn Gia Tiên là hot girl người Huế nổi tiếng trên MXH, cô nàng năm nay 21 tuổi, học ĐH Ngoại ngữ Huế, khoa Quốc tế học. Gia Tiên đang là người mẫu ảnh, đồng thời còn là chủ sở hữu một shop thời trang cá nhân. Mỗi lên đăng tải hình ảnh lên MXH, gái xinh khiến cộng đồng mạng "chao đảo" vì vẻ đẹp trong sáng với làn da trắng như sứ, mái tóc dài đen nhánh. Gia Tiên gây ấn tượng với nhan sắc xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng body gơi cảm. Nàng thơ xứ Huế thường xuyên tự làm người mẫu cho những bộ ảnh thời trang của chính cửa hàng mà cô làm chủ.Người đẹp có phong cách giản dị, làn da trắng làm nên "thương hiệu riêng" của mình trong nhiều phong cách trang phục khác nhau. Ngoài Gia Tiên, cô gái có tên Nguyễn Trà My sinh năm 1998 cũng được cư dân mạng đặt biệt danh là "nàng thơ xứ Huế" nhờ nhan sắc xinh như búp bê, gương mặt thanh tú cùng thành tích học tập đáng nể. Cô sở hữu số đo 3 vòng lý tưởng: 90 - 59 - 91 (cm). Sở hữu nét đẹp ưa nhìn cùng vóc dáng quyến rũ, Nguyễn Trà My trở thành cái tên thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội. Trà My có hơn 112.000 follow Instagram và gần 56.000 lượt theo dõi Facebook. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trà My không có chiều cao nổi bật nhưng lại gây ấn tượng với thân hình có tỉ lệ hoàn hảo. Cô đặc biệt yêu thích những thiết kế ôm sát cơ thể, khoe khéo đường cong nữ tính. Ảnh: FBNV

