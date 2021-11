Xoài Non hé lộ theo nghiệp diễn viên, fans bày tỏ điều gì?

Xoài Non là cái tên vô cùng quen thuộc đối với cộng đồng game thủ Việt Nam. Dù không làm công việc livestream game nhưng với tư cách là bà xã của Xemesis, cô nàng luôn nhận được sự quan tâm tới từ cộng đồng mạng. Mới đây, thông tin hot girl Xoài Non sẽ xuất hiện với tư cách diễn viên trên màn hình truyền hình làm nhiều người bất ngờ. Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, Xoài Non đã bất ngờ đăng tải một hình ảnh về tập kịch bản mang tên Thấy Mai Là Thấy Tết cùng dòng chữ kịch bản phim truyền hình khiến fan vô cùng thích thú. Điểm đáng chú ý là ở ngay phần điền tên diễn viên, chúng ta có thể nhìn thấy cái tên Xoài Non xuất hiện, đồng nghĩa với việc cô sẽ thực hiện vai trò hoàn toàn mới và góp mặt trong một bộ phim truyền hình. Trước đây, vợ streamer Xemesis cũng từng xuất hiện trong MV Tìm Em Trong Mơ của Chi Dân và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về nhan sắc. Tuy nhiên, về khả năng diễn xuất thì vẫn là một dấu hỏi lớn dành cho cô nàng sinh năm 2002. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang (SN 2002). Không ít người nhầm lẫn cô nàng là người nước ngoài vì vẻ ngoài của cô nàng rất giống con lai. Xoài Non chính thức về chung nhà cùng nam streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis từ năm 2020. Đám cưới xa hoa của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ. Cô dâu Xoài Non được chồng tặng cho chiếc váy cưới trị giá 28 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phía nhà trai rước dâu bằng siêu xe hơn 7 tỉ đồng. Xoài Non là một KOLs có sức ảnh hưởng lớn trên mạng khi chăm chỉ tham gia nhiều MV ca nhạc, phim sitcom. Bên cạnh đó, người đẹp là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu ảnh của các brand thời trang. Xoài Non tuyên bố tự lập tài chính từ năm 15 tuổi, kể cả khi đã cưới Xemesis, cô nàng vẫn tự kiếm và tự chi trả cuộc sống. Mời quý độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng/YAN News

