Xoài Non đọ sắc cùng Linh Ngọc Đàm khi make-up theo trend

Giữa tháng 9, Xoài Non và Linh Ngọc Đàm đã gây tranh cãi về nhan sắc khi video call livestream trò chuyện với nhau trên Instagram. Với cùng một kiểu trang điểm, vợ Xemesis bị chê già hơn người chị thân thiết. Nhiều người theo dõi buổi livestream cho rằng hot girl Xoài Non không phù hợp với kiểu trang điểm đậm khiến cô nàng 'giừ' hơn nhiều tuổi. Được biết, Xoài Non và Linh Ngọc Đàm là chị em thân thiết với nhau. Đến mức, Đàm Tổng sẽ thấy khó chịu khi ai đó gọi điện tâm sự nhưng vợ của Xemesis là một ngoại lệ. Mới đây, Xoài Non và Linh Ngọc Đàm lại tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả khi cùng nhau make-up theo trend make-up E-girl được GenZ yêu thích, mà nổi bật nhất chính là streamer Hannah owo - nữ streamer được mệnh danh là xinh đẹp nhất thế giới ưa chuộng. Đặc trưng của kiểu trang điểm E-Girl chính là đôi mắt to trò với đường eyeliner dày, đôi mi công vút và kẻ mi giả ở mắt dưới, má hồng giống như say rươu và đan xen một số chi tiết phá cách như nốt ruồi, trái tim dưới mắt, tàn ngang giả... Ngay đầu video, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non đã gây ấn tượng với mặt mộc xinh đẹp. Nhiều khán giả cho rằng, chỉ cần đánh chút son là cũng 'ăn đứt' nhiều hot girl khác. "Hannah owo" hay Hannah bắt đầu gây được sự chú ý lớn từ cộng đồng người xem livestream trên nền tảng Twitch. Với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng cũng đầy cá tính cùng chiếc khuyên mũi nổi bật. Được biết, nữ streamer người Mỹ này sinh năm 2k2 và cũng sở hữu độ hot không hề tầm thường. Trên Instagram, Hannah thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi, con số này trên Twitch là hơn 172k và cô nàng còn có cả TikTok và fanpage Facebook với con số cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, nickname "Hannah owo" của cô cũng đến từ 1 lần ngẫu hứng siêu đáng yêu khi phát âm từ "uwu" trên sóng livestream và cực viral sau đó. Đó là chưa kể body bốc lửa của Hannah cũng khiến không ít người lướt ngang đều phải ngoảnh đầu lại. Mời quý độc giả xem video: Uwu voice)/NotAestheticallyHannah Highlights

