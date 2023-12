Đăng ảnh Giáng sinh, Xoài Non bị so sánh với ảnh chụp lén

Mới đây Xoài Non có màn hiện diện đón Giáng sinh sớm với loạt khoảnh khắc khoe nhan sắc cực phẩm. Cô hóa thân thành bà già Noel với lối trang điểm đậm. Lối trang điểm sắc sảo cộng với gương mặt lai tây cực phẩm vốn có, hot girl Xoài Non đã "đốn tim" cộng đồng mạng trong những khoảnh khắc này. Mặc dù xinh đẹp, khiến bao người xao xuyến, thế nhưng không thể phủ nhận rằng vợ Xemesis đã tăng cân hơn trước với gương mặt đầy đặn hơn. Nhiều cư dân mạng cũng thừa nhận yêu thích hình ảnh hiện tại của cô nàng. Hình ảnh Giáng sinh của Xoài Non bị đem so sánh với hình ảnh chụp lén ngoài đời thực trước đó. Xoài Non được cho là để lộ vóc dáng có phần mũm mĩm, gương mặt cũng tròn trịa hơn. Hình ảnh này khác xa với khoảnh khắc chụp hình concept Giáng sinh vừa mới đăng tải khiến netizen tranh cãi, chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng, cô nàng vẫn giữ được phong độ nhan sắc, sự thay đổi về cân nặng có thể là do Xoài Non đã có "tin vui". Phía còn lại cho rằng cô do app chỉnh ảnh "gánh" là chính. Với nhan sắc đẹp xuất sắc, đẹp bất chấp camera thường, hình ảnh bầu bĩnh lần này của Xoài Non tại sự kiện vì thế nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Trước đó, nói về dấu hiệu tăng cân, dâu hào môn khẳng định chỉ là do thể trạng cơ địa tích nước nên mới khiến người theo dõi hiểu lầm. Ngoài cuộc sống làm dâu hào môn thì nhan sắc của người đẹp luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, hot girl đều nhanh chóng chiếm sóng bởi vẻ đẹp cực phẩm của mình. Ảnh: FBNV

