Xemesis nịnh vợ siêu khéo, netizen chỉ biết “nổ mắt” ghen tị

Mới đây, Xemesis thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân gần 430.000 người theo dõi với dòng chú thích "Luôn có Xoài trong đầu, luôn vui vẻ hạnh phúc" nhưng gương mặt biểu cảm ngược lại, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Màn thay đổi ảnh đại diện này khiến cư dân mạng thích thú, đông đảo anh em bạn bè thân thiết bình luận sôi nổi. Màn nịnh vợ của streamer Xemesis dành cho hot girl Xoài Non một lần nữa chứng minh hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc. Được biết dù hai vợ chồng có khoảng cách tuổi tác nhưng nàng hot girl Xoài Non nhiều lần khẳng định cặp đôi rất hợp nhau. Trước đó, Xemesis đăng tải ảnh xưa của vợ kèm những dòng tâm sự: "Sáng sớm không ngủ được nên xem qua lại tât cả ảnh xưa, tìm được mấy tấm mà trước mình nhìn mà mê vợ mình quá trời. Còn giờ bớt được nhiều rồi, đăng ảnh này lên rồi chắc bấm delete luôn quá'". Nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ vì tình yêu mà Xemesis dành cho Xoài Non. Mặc dù có tính "lầy lội" thế nhưng nam streamer này thường xuyên viết về vợ và chia sẻ tình cảm vợ chồng lên trang cá nhân. Còn nhớ một lần Xemesis đã "ăn nỉ ỉ ôi", thậm chí là xin cộng đồng mạng "cứu trợ" việc xin vợ cho nuôi chó. Ngay sau đó, Xemesis đã cầu viện cư dân mạng và anh còn đăng tải hình ảnh chú cún Corgi siêu đáng yêu để làm "động lòng" phu nhân của mình. Những hành động này của Xemesis dường như chứng minh được cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại. Từng phải đối mặt với những lời gièm pha nên khi đã bên nhau được 5 năm, Xemesis không ngại lấy cuộc sống hôn nhân viên mãn để phản bác những ý kiến trái chiều, kém duyên của một bộ phận dân mạng trước đây. Ảnh: Tổng hợp

