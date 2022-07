Hậu lấy chồng nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng

Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. "Siêu đám cưới" của hot girl Xoài Non và chồng đại gia đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng với chiếc váy cưới lên đến 28 tỷ, xe rước dâu gần 8 tỷ... khiến cư dân mạng trầm trồ. Hiện tại, người đẹp Gen Z đang có cuộc sống sung túc cùng chồng trong căn villa Thảo Điền sang trọng ở Quận 2, TP HCM. Bên cạnh đó, Xoài Non tiết lộ bản thân có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng. Xoài Non hiện đang là người mẫu tự do cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang trên mạng xã hội. Gu ăn mặc thời thượng của Xoài Non cũng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Với thân hình cân đối và mái tóc được tạo kiểu khéo léo, người đẹp Gen Z có thể "cân" được nhiều kiểu dáng đầm khác nhau. Nhan sắc của nàng hot girl này được đánh giá ngày càng thăng hạng sau khi lấy chồng đại gia. Cư dân mạng liên tục xuýt xoa với những hình ảnh rạng rỡ, chỉn chu của cô mỗi lần lộ diện. Qua những bức ảnh hot girl 2k2 đăng tải, người hâm mộ nhận xét cô trở nên mặn mà hơn, quyến rũ hơn so với thời độc thân. Mặc dù không phải con lai nhưng Xoài Non lại sở hữu vẻ đẹp tựa như lai Tây, gương mặt hài hòa khiến nhiều người mê mẩn. Cô nàng từng bị đặt nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ để trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, bức ảnh thuở nhỏ mà cô chia sẻ đã chứng minh bà xã streamer Xemesis đẹp tự nhiên và ngày càng sắc sảo hơn. Ảnh: FBNV

