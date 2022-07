Hot girl Xoài Non nhận bình luận khiếm nhã, Xemesis lên tiếng “dằn mặt“

Mới nhất, hot girl Xoài Non khoe loạt hình ảnh tạo dáng xinh đẹp, gợi cảm cùng caption: "Hoa xinh người cầm cũng...". Ở phần bình luận bài đăng của Xoài Non, bên cạnh những bình luận ngợi khen mặt xinh, dáng chuẩn, có tài khoản bất ngờ bình luận sốc với ngôn từ tục tĩu, khiếm nhã gây chú ý. Sau khi chứng kiến có phần bình luận khiếm nhã dành cho vợ mình, Xemesis đã vào chỉnh tài khoản kia. Không lâu sau đó, tài khoản này đã nhắn tin xin lỗi, mong Xemesis bỏ qua. Anh này cũng hứa sẽ xóa bình luận khiếm nhã kia đi. Cuộc trò chuyện được qua lại cũng được chàng thiếu gia chia sẻ trên trang cá nhân. Trước đó Xemesis cũng có màn đáp trả cực sốc vì ngoại hình Xoài Non bị chê bai. Theo đó, khi đôi trẻ show ảnh về bản thân, nhưng bàn tay Xemesis lại động chạm vòng 1 của vợ. Chứng kiến cảnh tượng sặc mùi 18+, rất nhiều người vào nhắc nhở "cái tay hư hỏng". Thế nhưng trong vô số bình luận vui, một tài khoản lại viết vô cùng vô duyên. Trước ý kiến vô duyên của người này, streamer giàu nhất Việt Nam vào và đáp trả lại cực gay gắt. Vốn là một gái xinh nổi đình đám trên mạng xã hội, kể từ khi kết hôn với Xemesis, Xoài Non càng nhận về nhiều quan tâm. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh về bản thân. Hiện tại, người đẹp Gen Z đang có cuộc sống sung túc cùng chồng trong căn villa Thảo Điền sang trọng ở Quận 2, TP HCM. Bên cạnh đó, Xoài Non tiết lộ bản thân có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng. Gu ăn mặc thời thượng của Xoài Non cũng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

