"Xả vai" mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khoe giọng hát với hội bạn thân

Trong video mới đây, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tụ tập cùng hội bạn thân 37 năm, cùng nhau hát karaoke. Bà Mai Đoàn khoe giọng hát ngọt ngào, thần thái biểu diễn đầy tự tin cùng điệu nhảy uyển chuyển. Trong chiếc váy dài ôm sát, bà Mai Đoàn khoe chiều cao nổi bật, vóc dáng nuột nà, cuốn hút. Diện mạo trẻ đẹp của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ở tuổi 47 khiến nhiều quý bà đồng niên ao ước. Có thể nói, mẹ vợ của hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt thời điểm hiện tại. Là mẹ của Doãn Hải My - nàng WAG từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - bà Mai Đoàn cũng gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung phơi phới, bất chấp tuổi tác. Từ khi trở thành mẹ vợ của tuyển thủ nổi tiếng, bà Mai Đoàn có những thay đổi đáng kể để "ra dáng mẹ vợ" như nuôi tóc dài hơn trước, phong cách thời trang kín đáo, nền nã hơn. Mẹ của Doãn Hải My thường xuất hiện với phong cách quý bà sang chảnh, tay cầm túi hàng hiệu, tạo dáng an tĩnh, duyên dáng trên mạng xã hội. Dù vậy, khi ở cùng những người bạn thân thiết nhất, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thoải mái "xả vai", gây bất ngờ với giọng hát và phong thái "xì-tin". Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn chi mạnh tay để mua hàng hiệu cho bản thân lẫn "con gái cưng". Những thương hiệu như Louis Vuiton hay Dior của bà Mai Đoàn khiến khán giả phải trầm trồ với độ sang chảnh. Công chúng cho rằng bà xã Đoàn Văn Hậu thừa hưởng nhiều nét đẹp kiều diễm từ mẹ. Nếu còn trẻ, mẹ Doãn Hải My có lẽ sẽ không thua kém bất kỳ hot girl Hà Thành nào về độ gợi cảm.

