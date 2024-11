Hai cô giáo không hoạt động nghệ thuật vẫn nổi đình đám MXH

Nhắc đến những nữ giảng viên nổi nhất mạng xã hội hiện nay, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái tên Âu Hà My. Cô nàng sinh năm 1994, là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, Hà My còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, cô được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Cách đây 4 năm, drama của cô giáo Âu Hà My và chồng cũ Trọng Hưng trở thành tâm điểm bàn tán. Hà My không ngần ngại tố chồng cũ ngoại tình, khác hẳn với hình ảnh người chồng yêu thương, luôn ngọt ngào với vợ trên mạng. Sau biến cố hôn nhân, Hà My tập trung vào công việc, nâng cao trình độ và cuộc sống cá nhân. Cô nàng liên tục cập nhật loạt ảnh mới rạng rỡ, xinh đẹp. Theo đuổi phong cách gợi cảm, Âu Hà My thường xuyên đốt mắt người xem với những thiết kế cắt xẻ, bó sát nhằm tôn lên vóc dáng nóng bỏng của mình. Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1997), giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường cấp 2 ở Hà Nội nổi lên trong mùa khai giảng 2023 với loạt ảnh chụp trên sân trường. Mỹ Linh tốt nghiệp bằng giỏi Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô nàng cũng tốt nghiệp văn bằng 2, ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương cách đây không lâu. Cô giáo Hà thành sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm với mái tóc đen được thả tự nhiên. Thời sinh viên, Mỹ Linh là hoa khôi ảnh ở trường Sư phạm. Cô thích chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Mỹ Linh theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. (Ảnh: FBNV)

