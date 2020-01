Vui tiệc Tất niên quá đà, cô gái nhận kết đắng bất ngờ hơn với người thực hiện

Mới đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau bức hình người phụ nữ trẻ say rượu vì nhậu bữa Tất niên với bạn bè nên bị chồng vẽ chi chít lên mặt nhằm “trừng trị” tội ham vui vô bờ bến. Hình ảnh nhận được lượt chia sẻ lớn từ dân tình bởi tính lạ lùng của câu chuyện, bởi ai đời vợ lại “nát rượu” bao giờ. Thực tế, các anh chồng luôn là những người ham vui với những cuộc chơi quên lối về và người vợ luôn phải “chịu trận” các trận say “bí tỉ”. Nhiều chị đã nghĩ ra những cách cảnh cáo “có một không hai” nhưng chúng chẳng phải điều mới lạ bởi đó là lẽ thường tình trong cuộc sống. Thế nhưng, câu chuyện của cặp vợ chồng Trung Quốc dưới đây thật sự đặc biệt, hài hước nhưng đầy thâm ý nhân văn. Theo đó, tài khoản Facebook có tên Xuan Zu đã đăng tải lên một nhóm MXH hình ảnh người phụ nữ kèm dòng chú thích: “Lần sau đừng uống rượu tới mức say mèm rồi về nhà để anh phục vụ nhé vợ!”. Chỉ vài giờ sau đó, bức ảnh nhanh chóng thu về hơn 70.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ từ dân mạng. Do có tiệc liên hoan tất niên cùng bạn bè nên chị vợ lỡ quá chén, say không biết trời đất phải nhờ người đưa về. Chứng kiến cảnh vợ say bất tỉnh nhân sự, không cảm nhận được gì xung quanh, anh chồng “vừa tức vừa buồn cười”, đoán được kiếp “thê nô” của bản thân đêm nay. Xuyên suốt buổi đêm đó, anh phải thức dọn dẹp những bãi nôn và trông chừng kẻo vợ bị cảm. Để “trả thù” cũng như “trừng trị” tật ham vui, không kiểm soát của chị vợ, anh chàng đã nảy ra ý tưởng “có một không hai” khiến dân mạng tấm tắc khen hay. Anh đã dùng bút sáp của con trai cùng son và kẻ mày để sáng tạo ra “bức tranh nghệ thuật” lên khắp mặt cô vợ. Tiếp đó bức ảnh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc vàng và đem “bêu rếu” lên khắp các trang mạng xã hội nhằm trêu chọc và khiến chị xấu hổ, “chừa tật xấu”, không dám đi bữa tiệc Tất niên nữa. Theo như anh Xuan Zu, cả hai vợ chồng thường xuyên trêu chọc nhau nhưng anh hay bại trận trước sự dí dỏm của vợ. Đây là lần đầu tiên cô vợ của anh đi uống rượu say về nhà, vì vậy đó quả là dịp tốt để anh “trả thù” những lần bị vợ trêu trước đây. Đúng như anh dự đoán, sáng hôm sau khi người vợ tỉnh dậy và thấy ảnh mình trên mạng xã hội, cô không hề tức giận mà còn cười lớn trước trò đùa của chồng mình. Dân mạng điên cuồng lùng sục hình ảnh về vợ của người đàn ông hài hước này. Hóa ra, nhan sắc của chị vợ ngày thường là dạng “không thể đùa được đâu”, thuộc tuýp chạm một ánh mặt say cả đời”. Cô gái trẻ nhận được cơn mưa lời khen từ dân tình xứ Trung.

