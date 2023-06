Vừa ra mắt CLB Công an Hà Nội, Quang Hải úp mở chuyện xuất ngoại

Trưa ngày 23/6, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng với CLB Công An Hà Nội. Quang Hải chia sẻ: “Hôm nay là ngày Hải cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Đây giống như trang mới trong sự nghiệp của mình. Với những gì mà Hải có được, Hải tin bản thân mình sẽ nỗ lực, cống hiến, đóng góp những gì tốt nhất cho Công an Hà Nội. Hải nóng lòng tập cùng với tất cả anh em để chuẩn bị cho trận sắp tới, cố gắng mang về những chiến thắng cho Công an Hà Nội”.

Quang Hải bất ngờ chia sẻ về ý định xuất ngoại của mình sau khi kí kết hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Hợp đồng giữa Quang Hải và Công An Hà Nội kéo dài 1 năm rưỡi. Mức lương và lót tay mà Công an Hà Nội chi cho Quang Hải không được tiết lộ. Theo giới thạo tin, con số này có thể là 7 tỷ đồng. Quang Hải được xem như mảnh ghép quan trọng thúc đẩy tham vọng vô địch V.League ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng của CLB Công An Hà Nội.

Cũng trong buổi kí kết hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, khi được hỏi về cơ hội xuất ngoại, Quang Hải đã có chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, Quang Hải cho biết: "Cá nhân tôi có nhiều mục tiêu. Tôi là người có tham vọng, muốn đón nhận thử thách”, Quang Hải trả lời phỏng vấn. “Tôi sẽ luôn lựa chọn những điều tốt nhất cho mình, làm sao để bản thân tích lũy những điều giúp mình trưởng thành, phát triển hơn nữa. Tôi không muốn mình ở đây và hài lòng với những gì đang có. Đó không phải là tôi. Tôi luôn muốn học hỏi, nỗ lực để thay đổi, phát triển bản thân”. Quang Hải nói tiếp: “Tôi chưa thể nói trước về tương lai. Đó có thể có hoặc không. Trong bóng đá thì không thể nói trước. Tôi chỉ biết ở hiện tại sẽ nỗ lực hết mình".

Quang Hải cũng rất hào hứng với môi trường ở CLB Công An Hà Nội: “Việc có nhiều đồng đội từng sát cánh ở ĐT Việt Nam giúp tôi hòa nhập tốt hơn. Các cầu thủ thi đấu với nhau lâu năm thì sẽ có sự gắn kết, thấu hiẻu hơn. Khi đến một đội bóng mới, điều quan trọng là thích nghi ra sao, cố gắng thích ứng với những thứ mới mẻ, với chiến thuật và các đồng đội”.

Chưa hết, Quang Hải cũng khẳng định, khi đặt bút kí vào bản hợp đồng với CLB Công an Hà Nội rằng: "Mục tiêu của tôi ở CAHN dĩ nhiên là thành tích. Tôi không đến đây để dạo chơi. Tôi nghiêm túc và sẵn sàng để chinh phục các danh hiệu. Lúc này, tôi sẽ nỗ lực với tất cả những gì trong khả năng để đóng góp cho CLB và xa hơn là ĐTQG”.