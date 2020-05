Vũ trụ hot girl Việt trên Instagram, lại xuất hiện thêm vài tinh tú mới

Trần Nhã Ca là hot girl Việt mới toanh trên Instagram. Cô nàng được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, chủ cửa hàng thời trang khá có tiếng với giới trẻ Sài Thành. Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng số đo ba vòng 77-62-85, Nhã Ca thường xuyên chọn những bộ cánh gợi cảm, quyến rũ. Không chỉ thế, Nhã Ca còn biến hóa đa dạng với nhiều phong cách thời trang khác nhau từ năng động cá tính đến dịu dàng, ngọt ngào. Hiện trang cá nhân của hot girl Instagram Việt này có hơn 130.000 lượt theo dõi. Nhã Ca chia sẻ: “Ra ngoài mình phải tô son và kẻ chân mày thì mới yên tâm được. Nếu không, sẽ ôm riệt cái khẩu trang chứ không tự tin chút nào”. Cái tên tiếp theo được nhắc đến trong dàn hot girl Việt mới nổi trên Instagram là Tôn Nữ Khánh Uyên. Cô nàng có nickname Na Tây, sinh năm 2000, là mẫu ảnh quen mặt của nhiều cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ. Khánh Uyên sở hữu ngoại hình xinh xắn, thân hình cân đối. Có ông ngoại là người Mỹ nên cô bạn sở hữu nhiều đặc điểm khá Tây như sống mũi thẳng, đôi mắt to và mái tóc màu nâu sáng tự nhiên. Khánh Uyên từng chia sẻ ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. “Từ nhỏ mình đã rất ngưỡng mộ các diễn viên. Càng lớn, niềm yêu thích đó càng ngấm vào mình nhiều hơn”. Bên cạnh việc cố gắng trau dồi về khả năng diễn xuất, Khánh Uyên còn đang theo học ngành thiết kế thời trang. Vũ Anh Thư là gái Việt 100% thế nhưng cô bạn lại luôn bị nhận nhầm là “con lai” vì quả thật gương mặt của Anh Thư nhìn góc nào cũng toát lên hơi hướng phương Tây. Anh Thư may mắn sở hữu nét đẹp lai – một trong những quan niệm về cái đẹp luôn cao ngất ngưỡng. Thế nhưng bất ngờ thay, cô bạn lại là 100% gái thuần Việt. Sở hữu đôi mắt to và sâu, sóng mũi cao, thẳng, gương mặt có chút bầu bĩnh, đôi môi nhỏ xinh cùng mái tóc màu nâu sáng đã làm cho Anh Thư trông giống như cô búp bê xinh đẹp. Qua các bức ảnh trên trang cá nhân của mình, Anh Thư còn cho thấy cô bạn là người có vóc dáng cao ráo cùng gu ăn mặc ấn tượng. Nguyễn Tố Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng – nổi tiếng trên mạng sau tấm ảnh mặc áo dài trong lễ bế giảng. Tố Anh có gương mặt và thần thái của một hoa khôi nhưng hot girl Instagram này khẳng định bản thân chưa từng tham gia kỳ thi nhan sắc nào của trường. Thỉnh thoảng, Tố Anh có mặt trong một số hoạt động văn nghệ. 9X sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 55 kg. Không chỉ “gây thương nhớ” cho nhiều người với nhan sắc tựa nàng thơ, Tố Anh còn có thành tích học tập tốt với nhiều năm liền học sinh giỏi. Tại trường THPT chuyên Trần Phú, cô nàng học chuyên ngành xã hội. 3 năm liền cô bạn là học sinh giỏi với số điểm gần 9.0. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

