Vừa mới nổi, dàn hot girl Việt đã có tài khoản Instagram triệu follow

Đứng đầu trong danh sách hot girl Việt mới nổi có lượng follow khủng trên trang Instagram đó là BTV, MC của VTV tên Phương Thảo. Cô bạn này gây ấn tượng bằng gương mặt ưa nhìn, vóc dáng khỏi phải chê và giọng nói vô cùng truyền cảm. Phương Thảo sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền song cô bạn hot girl 9X này đã có 3 năm cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam. Trên truyền hình, Phương Thảo lựa chọn phong cách thời trang nhã nhặn, giản dị, khi đi dẫn event cô hóa thân thành 1 quý cô sang trọng, còn khi về với đời thường, nữ MC có gu thời trang khá trẻ trung, phóng khoáng. Ấn tượng đầu tiên mà nhiều người cảm nhận về Phương Thảo đó là sở gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tròn to, mũi cao và bờ môi gợi cảm. Trương Hoàng Mai Anh được xem là hot girl rất đắt show chụp hình cho các shop thời trang tại Hà Nội, cũng nhờ ngoại hình cân đối và gương mặt xinh xắn của mình. Trước đó, Mai Anh từng tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc của ca sĩ Lynk Lee, cũng như xuất hiện trong một số phim truyền hình như Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2… Sở hữu nét mặt rất dễ thương cùng mái tóc ngắn trẻ trung, năng động, trông Mai Anh cực kỳ hiện đại và hợp với giới trẻ bây giờ. Instagram của Mai Anh cập nhật rất rất nhiều những hình ảnh đời thường cực kỳ hút like. Gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của Mai Anh khiến các chàng trai tự đổ khi nhỡ lạc vào Instagram của cô nàng. Hot girl Instagram mới nổi tiếp theo được nhắc đến đó là Nguyễn Phương Dung (@phuongdunq). Cô nàng hiện là sinh viên năm cuối, Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Quân đội TP HCM. Dù chiều cao không quá nổi trội 1,6 m nhưng bù lại được gương mặt vô cùng đẹp, Phương Dung đã là người mẫu quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu lớn. Nhiều dân mạng yêu mến, thậm chí không ngần ngại gọi Phương Dung là "hot girl quảng cáo". Cô nàng từng đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Honda, Samsung, mỳ Hảo Hảo… Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, Yu Dương được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, thăng hoa. Cô nàng từng góp mặt trong Lời nguyền huyết ngải, mới đây nhất là Tháng năm rực rỡ… Trên Instagram, Yu Dương gây ấn tượng nhờ hàng loạt tấm ảnh gợi cảm, cuốn hút. Gương mặt khả ái, lạnh lùng, thần thái đúng chuẩn con nhà nòi nghệ thuật, Yu Dương sở hữu một lượng follow đông đảo. Yu Dương tâm sự hiện cô có cuộc sống ổn định nhờ công việc diễn viên, người mẫu và một số việc khác nhằm đảm bảo thu nhập. Trong cuộc sống đời thường, Yu Dương luôn tỏ ra kín tiếng. Do đó, không ngạc nhiên khi một nhan sắc được đánh giá hơn người như 9X vẫn không vướng ồn ào về tình ái. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

Đứng đầu trong danh sách hot girl Việt mới nổi có lượng follow khủng trên trang Instagram đó là BTV, MC của VTV tên Phương Thảo. Cô bạn này gây ấn tượng bằng gương mặt ưa nhìn, vóc dáng khỏi phải chê và giọng nói vô cùng truyền cảm. Phương Thảo sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền song cô bạn hot girl 9X này đã có 3 năm cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam. Trên truyền hình, Phương Thảo lựa chọn phong cách thời trang nhã nhặn, giản dị, khi đi dẫn event cô hóa thân thành 1 quý cô sang trọng, còn khi về với đời thường, nữ MC có gu thời trang khá trẻ trung, phóng khoáng. Ấn tượng đầu tiên mà nhiều người cảm nhận về Phương Thảo đó là sở gương mặt xinh đẹp, đôi mắt tròn to, mũi cao và bờ môi gợi cảm. Trương Hoàng Mai Anh được xem là hot girl rất đắt show chụp hình cho các shop thời trang tại Hà Nội, cũng nhờ ngoại hình cân đối và gương mặt xinh xắn của mình. Trước đó, Mai Anh từng tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc của ca sĩ Lynk Lee, cũng như xuất hiện trong một số phim truyền hình như Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2… Sở hữu nét mặt rất dễ thương cùng mái tóc ngắn trẻ trung, năng động, trông Mai Anh cực kỳ hiện đại và hợp với giới trẻ bây giờ. Instagram của Mai Anh cập nhật rất rất nhiều những hình ảnh đời thường cực kỳ hút like. Gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm của Mai Anh khiến các chàng trai tự đổ khi nhỡ lạc vào Instagram của cô nàng. Hot girl Instagram mới nổi tiếp theo được nhắc đến đó là Nguyễn Phương Dung (@phuongdunq). Cô nàng hiện là sinh viên năm cuối, Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Quân đội TP HCM. Dù chiều cao không quá nổi trội 1,6 m nhưng bù lại được gương mặt vô cùng đẹp, Phương Dung đã là người mẫu quảng cáo cho khá nhiều thương hiệu lớn. Nhiều dân mạng yêu mến, thậm chí không ngần ngại gọi Phương Dung là "hot girl quảng cáo". Cô nàng từng đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Honda, Samsung, mỳ Hảo Hảo… Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, Yu Dương được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, thăng hoa. Cô nàng từng góp mặt trong Lời nguyền huyết ngải, mới đây nhất là Tháng năm rực rỡ… Trên Instagram, Yu Dương gây ấn tượng nhờ hàng loạt tấm ảnh gợi cảm, cuốn hút. Gương mặt khả ái, lạnh lùng, thần thái đúng chuẩn con nhà nòi nghệ thuật, Yu Dương sở hữu một lượng follow đông đảo. Yu Dương tâm sự hiện cô có cuộc sống ổn định nhờ công việc diễn viên, người mẫu và một số việc khác nhằm đảm bảo thu nhập. Trong cuộc sống đời thường, Yu Dương luôn tỏ ra kín tiếng. Do đó, không ngạc nhiên khi một nhan sắc được đánh giá hơn người như 9X vẫn không vướng ồn ào về tình ái. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube