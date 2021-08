"Vợ streamer giàu nhất Việt Nam" tiết lộ suýt "toang" với chồng vì... ghen

Hot girl Xoài Non - Xemesis là cặp đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Dù không hoạt động nhiều trong làng giải trí, thế nhưng cả hai vẫn sở hữu lượng fan hùng hậu thông qua việc làm các vlog trên YouTube. Sau "đám cưới cổ tích" vào năm 2020, Xoài Non và Xemesis đều khiến ai nấy phải ghen tị khi thường xuyên chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc. Tuy nhiên để đạt được thành quả như hiện tại, vợ streamer giàu nhất Việt Nam cũng từng trải qua không ít "sóng gió". Mới đây trong một chương trình truyền hình, Xoài Non đã chia sẻ bản thân từng có đôi lần ghen tuông với chồng, đặc biệt là trước khi "về chung một nhà". Xoài Non cho biết cô từng bị mắng vì hiểu lầm và cảm thấy oan ức, cô nàng cũng chia sẻ điều này bắt nguồn từ cơn ghen tuông của cô với bạn Xemesis. Cụ thể, Xoài Non kể: "Hồi mới yêu nhau, chưa quyết định cưới, có một người bạn của chồng em nhắn tin cho anh ấy là: 'Chồng ơi, em book PR vợ anh mà vợ anh lấy giá cao quá, anh kêu vợ anh giảm tiền cho em được không?'. Chồng em bảo ok, người đấy cũng nhắn là: 'Ok chồng yêu'... Em nói chồng em thì anh ấy lại trách ngược lại em, vì anh ấy bảo không trả lời tin nhắn đấy. Em ngày càng mất lòng tin vào chồng. Khi đó anh ấy mới bảo: 'Anh làm gì mà em không tin anh?' và cho em 2 lựa chọn là tiếp tục ở lại tin tưởng nhau hay chia tay. Em chọn yêu tiếp và giữ lòng tin với chồng. Em thấy oan ức là vì anh Hiếu không nghĩ cho cảm giác của em. Chồng em hồi đấy còn nổi tiếng sát gái ở Sài Gòn nữa". Xoài Non cho biết thêm. Có thể thấy sau tất cả, Xoài Non đã chọn trao giữ lòng tin vào Xemesis bởi dù gì đi chăng nữa, đây cũng chỉ là những cự cãi bình thường trong mối quan hệ yêu đường. Hot girl Xoài Non (Phạm Trang) - bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" là cô nàng rất chăm chỉ giao lưu với fan hâm mộ bằng hình thức hỏi - đáp ở phần story Instagram. Đặc biệt trong thời gian khi TP HCM giãn cách xã hội, Xoài Non càng chăm chỉ giao tiếp với fan hơn thông qua các phần Q&A trên Instagram. Mặc dù vướng phải nhiều lời dị nghị khi yêu và cưới nhau, nhưng vợ chồng Xemesis và Xoài Non vẫn đang cực kỳ mặn nồng, có một cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

