Vợ hỏi đặt tên con, "streamer giàu nhất Việt Nam" trà lời bá đạo

Hot girl Xoài Non (Phạm Trang) - bà xã của 'streamer giàu nhất Việt Nam' là cô nàng rất chăm chỉ giao lưu với fan hâm mộ bằng hình thức hỏi - đáp ở phần story Instagram. Ngay cả những câu hỏi tế nhị liên quan đến chuyện tình yêu, gia đình hay mới đây là chuyện có em bé cũng được Xoài Non giải đáp vô cùng tận tình. Mới đây, Xoài Non được fans hỏi về việc nếu có em bé, cô và chồng Xemesis sẽ đặt tên là gì? Vợ streamer giàu nhất Việt Nam liền nhường câu trả lời cho chồng và được Xemesis đáp rằng: "Anh sẽ đặt tên con là Nghiêm Hiếu Hiếu Hiếu, bởi vì khi nó nhìn thấy anh nó sẽ gọi bố Hiếu, còn anh sẽ gọi là con Hiếu Hiếu. Dù rằng câu trả lời này của "streamer giàu nhất Việt Nam" bị Xoài Non phản đối kịch liệt thế nhưng đây là một câu đùa vô cùng dễ thương khiến fans thích thú. Trước đó, rất nhiều streamer nổi tiếng đặt tên con với các biệt danh đáng yêu như: con của Masew có tên là Siu con hay hai quý tử của Độ Mixi có tên là Tùng Sói và Cáo Nhu Nhi… Có vẻ như dạo gần đây, chuyện bao giờ Xoài Non có tin vui rất được cộng đồng mạng quan tâm. Trước đó, Xoài Non đã khiến không ít người hiểu lầm là đang bầu bí với chia sẻ "sẽ không được uống rượu bia nữa" khi được hỏi về địa chỉ mua bia rượu giống như của Linh Ngọc Đàm. Tuy nhiên sau đó, Xoài Non đã lên tiếng phủ nhận chuyện bầu bí và chia sẻ rằng mình bị loét dạ dày nên kiêng rượu bia. Dù vậy thì những người hâm mộ cặp đôi cũng mong chờ Xoài Non - Xemesis sẽ sớm có tin vui. Trong chương trình "Khách đến chơi nhà", Xemesis và Xoài Non cũng chia sẻ thêm rằng, nếu gặp khó khăn về vấn đề sinh em bé, họ sẽ can thiệp đến biện pháp cấy ghép để vừa sinh được bé trai và bé gái. Mặc dù vướng phải nhiều lời dị nghị khi yêu và cưới nhau, nhưng vợ chồng Xemesis và Xoài Non vẫn đang cực kỳ mặn nồng, có một cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

