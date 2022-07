Vợ Phan Văn Đức khoe dáng nuột với bikini sau sinh con thứ 2

Từ sau khi kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức, Võ Nhật Linh nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Vào tháng 8/2020, cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời. Đến tháng 4/2022 mới đây, vợ Phan Văn Đức sinh con thứ hai. Dù mới sinh con được hơn 3 tháng nhưng Võ Nhật Linh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn một cách kinh ngạc. Mới đây, nhân dịp đi du lịch ở Đà Nẵng cùng chồng, Võ Nhật Linh tự tin diện bikini một mảnh khoe vóc dáng sang chảnh. Loạt ảnh của cô nhận được gần 7 nghìn like. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nàng WAGs: "Mê body quá chị ơi", "Nhìn như này ai nói là gái đã 2 con", "U mê quá đi", "Linh xinh quá"... Hình ảnh mới nhất của Nhật Linh cũng nhận được vô vàn lời khen từ cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng cô lấy lại dáng quá nhanh và không ít người vào xin bí quyết. Võ Nhật Linh sinh năm 1997, từng được mệnh danh là "hot girl cô giáo" trong đợt thực tập của cô ở quê nhà Diễn Châu, Nghệ An, khi còn là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Cô nàng 9X sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng được yêu thích. Theo chia sẻ của Nhật Linh, cô là người yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Mặc dù vậy, sau khi hoàn thành việc học tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, hot girl 9X không theo đuổi nghề dạy trẻ mà có thời gian chuyển vào sinh sống và làm việc tại TP HCM. Cuối năm 2019, Văn Đức và Nhật Linh công khai hẹn hò. Đến ngày 30/1/2020, cặp trai tài gái sắc quyết định về sống chung một nhà. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

