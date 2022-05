Bà xã Phan Văn Đức đăng đàn tố chồng "nghiện" thứ này

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã của Phan Văn Đức là Nhật Linh đã bóc phốt thói xấu "nghiện game" của chồng và tha thiết nhờ bạn bè "đừng rủ chồng em đi chơi game nữa". Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng nhanh chóng vào “hóng” và phải bật cười trước màn nói xấu chồng là cầu thủ Phan Văn Đức không thương tiếc của Nhật Linh. Khi có một người bạn ngỏ ý rủ Phan Văn Đức đi bar, Nhật Linh liền than thở: “Bar không nghiện, nghiện mỗi game mới dở”. Hay khi một tài khoản khác tag (gắn thẻ) Văn Đức và yêu cầu “kiểm điểm”, bà xã chàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam còn tiếp tục bóc phốt rằng ông xã của mình đi chơi game không bỏ sót trưa hôm nào. Hiện tại, bà xã Nhật Linh đã xóa bài viết này khỏi trang cá nhân nhưng màn nói xấu chồng vẫn khiến dân mạng phải bật cười. Có lẽ, vợ của Phan Văn Đức chỉ định "dọa" anh chàng một phen. Phan Văn Đức (sinh năm 1996) hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Đức được nhiều người yêu mến khi trở về từ giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. Phan Văn Đức được đánh giá cao bởi lối chơi bóng chuyên nghiệp, chủ động và nhận được nhiều sự kỳ vọng của giới chuyên môn. Về đời sống riêng tư, cuối tháng 1/2020, Văn Đức kết hôn với cô nàng Nhật Linh (sinh năm 1998, quê Nghệ An) - nổi tiếng là "cô giáo hot girl" nhờ bức ảnh trong đợt thực tập tại trường mầm non huyện Diễn Châu. 6 tháng sau, tổ ấm của Văn Đức và Nhật Linh chào đón cô con gái đầu lòng, đặt tên là Phan Nhã Thùy An, còn được gọi là Dâu Tây. Vừa qua, gia đình Văn Đức chào đón thêm bé trai kháu khỉnh có tên gọi ở nhà là Khoai Tây.

