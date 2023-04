Vợ Phan Văn Đức: Hot girl xứ Nghệ, đẻ 2 con vẫn đẹp

Phan Văn Đức là một trong những cái tên sáng giá của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không chỉ được người hâm mộ chú ý bởi tài năng sân cỏ, anh còn khiến mọi người ngưỡng mộ về gia đình và cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên vợ cùng với các con của mình. Vợ Phan Văn Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sau 2 lần sinh nở vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng xinh đẹp. Võ Nhật Linh (SN 1997, quê ở Nghệ An), cô nàng từng gây chú ý với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Chỉ 3 năm, vợ Phan Văn Đức đã hạ sinh 2 con cho nam cầu thủ, bé gái đầu lòng sinh vào tháng 8/2020, bé thứ hai vào tháng 4/2022 vừa qua. Dù mới hạ sinh em bé thứ hai một thời gian, thế nhưng, Nhật Linh rất chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống đúng cách để lấy lại vóc dáng xinh đẹp khiến ai nấy đều phải trầm trồ đúng là "gái hai con con mắt liếc ngang". Một trong nhiều điều mà những người yêu mến đặc biệt thích thú ở vợ chồng Phan Văn Đức chính là tần suất tặng quà liên tục cho nhau, mà chủ yếu là chàng cầu thủ dành cho Nhật Linh. Vào các ngày lễ liên quan đến tình yêu, gia đình, người hâm mộ lại nô nức rủ nhau “hóng” xem chàng cầu thủ Nghệ An sẽ dành món quà bất ngờ nào cho cô vợ xinh xắn của mình. Trước khi lấy Phan Văn Đức, Nhật Linh từng được nhiều người gọi với cái tên "hot girl mầm non" vì ngoại hình xinh xắn và nụ cười tươi. Cô nàng sinh năm 1998 từng chia sẻ cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Nhật Linh không theo đuổi nghề giáo mà lại vào TP.HCM sinh sống và theo đuổi công việc khác. Nhật Linh từng khiến mọi người bất ngờ trước tuyệt đỉnh "đánh nhanh thắng gọn". Tính từ khi xuất hiện tin đồn hẹn hò đến kết hôn của cô và Phan Văn Đức chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng. Không chỉ giỏi việc nhà, cách đây không lâu, vợ chồng Văn Đức còn gây bất ngờ khi khai trương khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò, Nghệ An. Một bước đi đầy táo bạo và được nhiều đồng đội ở CLB cũng như ĐTQG ủng hộ. Những Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài hay Nguyên Mạnh đều bày tỏ sự háo hức một ngày được đến với khách sạn của ông chủ Văn Đức. Có thể thấy, Nhật Linh luôn động viên và cùng chồng phát triển sự nghiệp, lo cho kinh tế gia đình. Gần đây nhất, sinh nhật của chàng tiền vệ xứ Nghệ, đáng buồn anh đang gặp chấn thương và trải qua cuộc phẫu thuật tại Singapore, vợ của Phan Văn Đức cũng có mặt tại giường bệnh để chăm sóc chồng. Cô cũng đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật và mong rằng chồng mình sớm quay trở lại với sân cỏ.

Phan Văn Đức là một trong những cái tên sáng giá của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Không chỉ được người hâm mộ chú ý bởi tài năng sân cỏ, anh còn khiến mọi người ngưỡng mộ về gia đình và cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc bên vợ cùng với các con của mình. Vợ Phan Văn Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sau 2 lần sinh nở vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng xinh đẹp. Võ Nhật Linh (SN 1997, quê ở Nghệ An), cô nàng từng gây chú ý với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Chỉ 3 năm, vợ Phan Văn Đức đã hạ sinh 2 con cho nam cầu thủ, bé gái đầu lòng sinh vào tháng 8/2020, bé thứ hai vào tháng 4/2022 vừa qua. Dù mới hạ sinh em bé thứ hai một thời gian, thế nhưng, Nhật Linh rất chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống đúng cách để lấy lại vóc dáng xinh đẹp khiến ai nấy đều phải trầm trồ đúng là "gái hai con con mắt liếc ngang". Một trong nhiều điều mà những người yêu mến đặc biệt thích thú ở vợ chồng Phan Văn Đức chính là tần suất tặng quà liên tục cho nhau, mà chủ yếu là chàng cầu thủ dành cho Nhật Linh. Vào các ngày lễ liên quan đến tình yêu, gia đình, người hâm mộ lại nô nức rủ nhau “hóng” xem chàng cầu thủ Nghệ An sẽ dành món quà bất ngờ nào cho cô vợ xinh xắn của mình. Trước khi lấy Phan Văn Đức, Nhật Linh từng được nhiều người gọi với cái tên "hot girl mầm non" vì ngoại hình xinh xắn và nụ cười tươi. Cô nàng sinh năm 1998 từng chia sẻ cô yêu quý sự đáng yêu, tinh nghịch của trẻ nhỏ và được gia đình hết lòng ủng hộ khi lựa chọn ngành này. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Nhật Linh không theo đuổi nghề giáo mà lại vào TP.HCM sinh sống và theo đuổi công việc khác. Nhật Linh từng khiến mọi người bất ngờ trước tuyệt đỉnh "đánh nhanh thắng gọn". Tính từ khi xuất hiện tin đồn hẹn hò đến kết hôn của cô và Phan Văn Đức chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng. Không chỉ giỏi việc nhà, cách đây không lâu, vợ chồng Văn Đức còn gây bất ngờ khi khai trương khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò, Nghệ An. Một bước đi đầy táo bạo và được nhiều đồng đội ở CLB cũng như ĐTQG ủng hộ. Những Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài hay Nguyên Mạnh đều bày tỏ sự háo hức một ngày được đến với khách sạn của ông chủ Văn Đức. Có thể thấy, Nhật Linh luôn động viên và cùng chồng phát triển sự nghiệp, lo cho kinh tế gia đình. Gần đây nhất, sinh nhật của chàng tiền vệ xứ Nghệ, đáng buồn anh đang gặp chấn thương và trải qua cuộc phẫu thuật tại Singapore, vợ của Phan Văn Đức cũng có mặt tại giường bệnh để chăm sóc chồng. Cô cũng đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật và mong rằng chồng mình sớm quay trở lại với sân cỏ.