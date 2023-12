Vợ top 10 Hoa hậu của Đoàn Văn Hậu bị tung ảnh dìm hết cỡ

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi được người qua đường ghi lại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diện đồ đôi đi ăn ốc ở bình dân. Không còn là cô dâu xinh nhất tháng 11, Doãn Hải My lúc này chỉ để mặt mộc, tóc búi gọn gàng và tập trung ăn uống, khác xa với hình ảnh tiểu thư sang chảnh trên mạng xã hội. Dù vậy nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn xinh đẹp như thường. Không chỉ gây chú ý với nhan sắc đời thường mộc mạc mà vẫn thu hút, ngay cả khi bị bạn thân tung ảnh dìm, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn để lại ấn tượng với ngũ quan xinh đẹp. Khoảnh khắc cô nàng mếu máo vì bất lực khi huấn luyện chú chó cưng mới mua khiến người hâm mộ bật cười. Hóa ra, không phải việc gì nàng WAG sinh năm 2001 cũng giỏi. Trước đó, trên story của Instagram, Doãn Hải My đăng tải bức hình mà cô bị "dìm hàng". Đính kèm bức hình này, người đẹp viết: "Không biết người ta chụp mình hay chụp cây?". Không nhắc đích danh "người ta" là ai nhưng rất nhiều dân mạng dự đoán có khả năng "phó nháy" chính là Đoàn Văn Hậu. Sau đám cưới, Văn Hậu và Hải My thường xuyên xuất hiện với hình ảnh khá mộc mạc. Cặp đôi này vừa có những ngày trăng mật tại Singapore. Trên trang cá nhân, Văn Hậu và Hải My thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường. Trước khi về làm dâu Thái Bình, Hải My từng gây thiện cảm bằng bức ảnh ngồi rửa bát khi về chơi nhà chồng. Bức ảnh "no filter" của Hải My và Văn Hậu từng được netizen truyền tay nhau.

