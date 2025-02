Top sự thật đáng kinh ngạc về sao khổng lồ đỏ trong vũ trụ

1. Chúng là ngôi sao đang “già đi”. Sao khổng lồ đỏ là những ngôi sao đã đốt gần hết nhiên liệu hydro trong lõi và bắt đầu mở rộng khi chúng chuyển sang đốt helium. Đây là giai đoạn cuối trong vòng đời của các ngôi sao có khối lượng trung bình như Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước khổng lồ – gấp hàng trăm lần Mặt Trời. Các sao khổng lồ đỏ có thể mở rộng gấp 100 đến 1.000 lần đường kính ban đầu của chúng. Ví dụ, Betelgeuse – một sao khổng lồ đỏ trong chòm sao Orion – lớn hơn Mặt Trời khoảng 900 lần. Ảnh: Pinterest. 3. Chúng tỏa sáng dù có nhiệt độ thấp hơn. Dù có màu đỏ cam và nhiệt độ bề mặt thấp hơn Mặt Trời, nhưng sao khổng lồ đỏ lại phát sáng rực rỡ nhờ kích thước khổng lồ, giúp chúng có diện tích bức xạ lớn hơn. Ảnh: Pinterest. 4. Mặt Trời cũng sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ. Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ cạn kiệt hydro và biến thành sao khổng lồ đỏ, phình to đến mức có thể nuốt chửng Trái Đất, Sao Kim và Sao Thủy. Ảnh: Pinterest. 5. Chúng có thể tạo ra các nguyên tố nặng hơn. Bên trong lõi sao khổng lồ đỏ, các nguyên tố như carbon và oxy được tạo ra thông qua phản ứng nhiệt hạch. Khi những ngôi sao này chết đi, chúng giải phóng các nguyên tố đó vào không gian, có thể góp phần hình thành hành tinh và sự sống. Ảnh: Pinterest. 6. Một số có thể trở thành sao lùn trắng. Sau khi đốt hết nhiên liệu, các sao khổng lồ đỏ có khối lượng trung bình (như Mặt Trời) sẽ rụng lớp vỏ ngoài, tạo thành tinh vân hành tinh, trong khi phần lõi co lại thành một sao lùn trắng. Ảnh: Pinterest. 7. Một số có thể phát nổ thành siêu tân tinh. Các sao khổng lồ đỏ có khối lượng lớn hơn nhiều so với Mặt Trời (gấp ít nhất 8 lần) sẽ kết thúc bằng một vụ nổ siêu tân tinh, để lại một sao neutron hoặc hố đen. Ảnh: Pinterest. 8. Betelgeuse có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Betelgeuse, một trong những sao khổng lồ đỏ nổi tiếng nhất, đang ở giai đoạn cuối đời và có thể phát nổ thành siêu tân tinh trong vòng vài nghìn năm tới. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ sáng ngang với Trăng tròn trên bầu trời Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

