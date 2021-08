Từ chối rượu bia, vợ streamer giàu nhất Việt Nam bị nghi có bầu

Trong thời gian giãn cách xã hội, hot girl Xoài Non rất chăm chỉ giao lưu với người hâm mộ bằng hình thức Hỏi - Đáp ở phần story. Đã có hàng trăm câu hỏi được gửi đến cho bà xã "streamer giàu nhất Việt Nam" với nhiều chủ đề khác nhau... Mới đây, vợ streamer giàu nhất Việt Nam khiến không ít người hiểu lầm là đang bầu bí khi chia sẻ "không được uống rượu bia nữa". Cụ thể, có một fan đã hỏi Xoài Non địa chỉ mua bia rượu giống như của Linh Ngọc Đàm. Câu trả lời của Xoài Non khiến không ít người cho rằng cô nàng đang mang bầu. Có người đã gửi thẳng câu hỏi này đến Xoài Non. Tuy nhiên, câu trả lời của "chính chủ" khiến cộng đồng mạng 'hụt hẫng'. Xoài Non và Xemesis cưới nhau vào cuối năm 2020. Thời gian qua, Xoài Nong và Xemesis bày tỏ rõ quan điểm đang muốn có em bé vì nam streamer cũng đã khá nhiều tuổi. Trong chương trình "Khách đến chơi nhà", Xemesis và Xoài Non cũng chia sẻ thêm rằng, nếu gặp khó khăn về vấn đề sinh em bé, họ sẽ can thiệp đến biện pháp cấy ghép để vừa sinh được bé trai và bé gái. Mặc dù vướng phải nhiều lời dị nghị khi yêu và cưới nhau, nhưng vợ chồng Xemesis và Xoài Non vẫn đang cực kỳ mặn nồng, có một cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Xoài Non tên thật Trang Phạm (sinh năm 2002, biệt danh Xoài Non) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Lấy chồng giàu có, Xoài Non nhiều lần đáp trả khi bị nói sống dựa vào chồng. Trước đó, khi nhiều lần bị nói sống dựa dẫm Xemesis, Xoài Non cũng nói rõ luôn: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu (tên thật của Xemesis) đã muốn cưới Trang". Ngoài ra Xoài Non còn tiết lộ, là vợ chồng nhưng cặp đôi vẫn tiền ai người ấy tiêu. "Chan với Hiếu là xài tiền riêng nhé. Không ai quản tiền của ai cả", cô nói. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

