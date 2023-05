Vịnh Hạ Long được bình chọn top 10 địa điểm đẹp nhất thế giới

Vườn Quốc gia Torres del Paine mang tính biểu tượng của Patagonia - vùng đất huyền diệu của lửa và hồ nước, sông băng và Gauchos (các chàng "cao bồi" Chile)… chiếm vị trí số 1 trong danh sách mới 55 địa điểm đẹp nhất thế giới của Travel & Leisure. Ảnh: vacationstravel Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để du khách tham quan điểm đến nổi tiếng vịnh Hạ Long của Việt Nam. Ảnh: Winwonder Các xu hướng du lịch thời "hậu COVID-19" có những thay đổi. Trong đó nhiều du khách thiên về tìm kiếm những khoảnh khắc truyền cảm hứng, khiến họ dừng bước để khám phá cảnh sắc ấn tượng khó quên. Không chỉ tại các kỳ quan thiên nhiên, các công viên quốc gia nổi tiếng… mà còn ở những vùng núi cao, bãi biển biệt lập và sa mạc hoang sơ.



Trong danh sách mới 55 Most Beautiful Places in the World (55 địa điểm đẹp nhất thế giới) vừa được tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Travel & Leisure bình chọn cuối tháng 4/2023, có 2 đại diện châu Á lọt vào top 10 là:

Du khách tham quan chùa Htilominlo ở cố đô Bagan, Myanmar tháng 12/2022. Ảnh: Zwe Mann

Bagan, Myanmar



Cố đô Bagan ở miền Trung Myanmar nổi bật ở vị trí thứ 2 (chỉ sau số 1 là Vườn Quốc gia Torres del Paine của Chile). Bagan là thành phố cổ, nay là khu văn hóa cổ, nổi tiếng với hơn 3.500 chùa, tháp, đền đài…được xây dựng từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới tháng 7/2019.

Là điểm thu hút du khách lớn của Myanmar, Bagan từng đón 400.000 du khách quốc tế cùng 160.000 du khách nội địa năm 2019.

Vịnh Hạ Long, Việt Nam

"Với vô số núi đá vôi và đảo được rừng xanh bao phủ, nổi bật trên làn nước trong xanh màu ngọc bích, Vịnh Hạ Long của Việt Nam là ước mơ của các nhiếp ảnh gia. Lên một chiếc du thuyền hoặc tự chèo thuyền kayak, du khách sẽ có cơ hội khám phá những hòn đảo xinh đẹp và hệ thống hang động dường như siêu thực của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này" - Travel & Leisure viết về điểm đến xếp thứ 10 trong danh sách mới 55 địa điểm đẹp nhất thế giới.

"Vịnh Hạ Long của Việt Nam là ước mơ của các nhiếp ảnh gia" (theo Travel & Leisure). Ảnh: Wander - lush

Cùng lọt vào top 10 danh sách 55 địa điểm đẹp nhất thế giới này còn có: Khu bảo tồn sinh thái rừng mây Monteverde, Costa Rica (xếp thứ 3); bãi biển Anse Source d'Argent, Seychelles (thứ tư); Grand Canyon (Hẻm núi lớn), bang Arizona, Mỹ (thứ 5); Thác Victoria ở cả Zimbabwe và Zambia (thứ 6); bãi biển Whitehaven, Australia (thứ 7); đại lộ Baobaps, Madagasca (thứ 8) và đồng muối Uyuni, Bolivia (thứ 9).



Một số đại diện châu Á khác được xếp ở các vị trí tiếp theo, bao gồm:

Xếp thứ 15 là bãi biển Railay West của Thái Lan

Thái Lan nổi tiếng với các "thiên đường bãi biển", Railay West là một trong số đó. Tách biệt với đất liền bởi những vách đá cao vút nên chỉ có thể đến được bằng đường thủy, bãi biển Railay West ở phía tây bán đảo Railay vẫn gìn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, cuốn hút du khách bằng cảnh sắc và thiên nhiên độc lạ.

Du khách tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của "thiên đường bãi biển" Railay West, Thái Lan. Ảnh: Living Nomads Cảnh quan đẹp như tranh vẽ ven dòng Ly Giang (Li river) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Viator

3 địa điểm lọt top của Trung Quốc



Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà (Zhangye National Geopark, xếp thứ 18) ở thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc - nơi nổi tiếng với những phiến đất đá "cầu vồng" có màu sắc sặc sỡ kỳ lạ.

Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (Wulingyuan Scenic Area, xếp thứ 42) ở huyện Vũ Lăng Nguyên, phía tây thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Nơi đây nổi tiếng với hơn 3.000 cột sa thạch - thạch anh cao hơn 200m, cùng nhiều khe núi, hẻm núi, sông, suối, hồ, thác nước tuyệt đẹp…

Ly Giang (Li river - sông Li, xếp thứ 50) chảy qua các trang trại ở vùng đất thấp, với địa hình núi đá vôi kỳ ảo ở phía tây bắc tỉnh Quảng Tây, tạo nên một số cảnh quan rất ngoạn mục.

Núi Kōya là một trong những điểm đến linh thiêng và kỳ diệu nhất Nhật Bản. Ảnh: boutiquejapan Tạp chí Mỹ bình chọn vịnh Hạ Long vào top 10 địa điểm đẹp nhất thế giới - Ảnh 8.

Với những bãi biển cát trắng, làn nước trong vắt như pha lê, hoạt động lặn biển thú vị… Pulau Tioman là đảo nổi tiếng nhất của bang Pahang, Malaysia. Ảnh: The Star



2 địa điểm lọt top của Nhật Bản

Núi Kōya (Mount Kōya còn gọi là Kōyasan, xếp thứ 20). Nằm trong một khu rừng hẻo lánh ở tỉnh Wakayama, cộng đồng nhỏ Phật giáo trên đỉnh núi Kōya tạo nên một trong những điểm đến linh thiêng và kỳ diệu nhất Nhật Bản. Nơi đây quy tụ hơn 100 ngôi chùa và tu viện, nổi tiếng nhất là chùa chính Kongobuji với những cách cửa trượt mạ vàng tuyệt đẹp.

Núi Phú Sĩ (Mount Fuji, xếp thứ 49). Là biểu tượng của sự thanh bình, núi Phú Sĩ là một trong những thắng cảnh tráng lệ nhất thế giới.

Ngoài ra còn có đảo Pulau Tioman, Malaysia (xếp thứ 30); hồ Dal, Ấn Độ (thứ 39) và Công viên quốc gia Fairy Meadows, Pakistan (thứ 41).

Nguồn: Travel & Leisure