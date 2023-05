Trở lại “đường đua livestream”, Võ Hà Linh rút kinh nghiệm hơn trước

Võ Hà Linh là cái tên có sức ảnh hưởng trong giới review. Không thể phủ nhận cô đã tạo ra những sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Thời gian qua, "chiến thần review" nhận về không ít "gạch đá" sau loạt ồn ào bán hàng qua livestream cùng ''phốt'' review quán ăn, dù vậy nhưng mọi động thái của cô luôn thu hút sự quan tâm. Mới đây nhất, Võ Hà Linh thông báo sẽ tiếp tục livestream bán hàng vào thời gian sắp tới, cô còn hứa hẹn có nhiều "bom tấn" trong lần trở lại này. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh Không chỉ kết hợp với 1 nhãn hàng, lần này nữ TikToker sẽ kết hợp với 4 nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng. Màn come back của Võ Hà Linh khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Ảnh: Chụp màn hình Theo dõi lần trở lại này, netizen nhận thấy "chiến thần" Võ Hà Linh có nhiều sự thay đổi, cô cũng rút kinh nghiệm hơn so với lần trước. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh Cụ thể, Võ Hà Linh quảng cáo có phần từ tốn và rõ ràng hơn hẳn, không nhập nhằng, giật tít gây hiểu nhầm như trước nữa. Dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra hứng khởi và tò mò với lần trở lại sắp tới của Võ Hà Linh. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh So với lần chuẩn bị livestream lần này, trước đó Hà Linh từng gây tranh cãi với màn bán hàng trên TikTok nhưng giới thiệu nhập nhằng, không rõ ràng. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh Cụ thể, vào ngày 4/4 Võ Hà Linh lập kỷ lục hút hơn 300 ngàn người xem cùng lúc, 80.000 lượt xem, 11 triệu lượt thả tim và 58.000 người mua hàng cùng lúc khiến TikTok Shop Đông Nam Á sập sàn, với doanh thu ước tính của buổi livestream bán hàng là 1,5 triệu USD. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh Lần livestream bán sản phẩm này, dù đạt kỷ lục như lần trước nhưng "chiến thần reivew" lại gây tranh cãi vì ""bán phá giá" một sản phẩm dầu gội. Trước thắc mắc của netizen, cô khẳng định không có dầu gội xanh 18K và nâu 11K mà là hình thức mua combo khuyến mãi. Ảnh: Chụp màn hình TikTok Võ Hà Linh Cụ thể, người mua chỉ có thể hưởng mức giá này nếu mua theo combo dầu gội + dầu xả + kem đánh răng của cùng công ty dược mỹ phẩm này. Dù đã được làm rõ, vẫn có không ít cư dân mạng chỉ trích Võ Hà Linh "giật tít quảng cáo câu view", "nói hai lời"... Trong video tung ra trước livestream "chiến thần" Hà Linh chỉ có câu "xanh 18 cành, nâu chỉ 11 cành", điều này khiến người xem hiểu lầm giá bán của 2 sản phẩm này chỉ là 11K và 18K, làm bên phân phối, đại lý hoang mang với mức giá bán chỉ bằng 1/6 giá nhập từ xưởng. Ảnh: FBNV

