Cover "Mất Kết Nối", vợ Đoàn Văn Hậu làm triệu người sửng sốt

Màn cover ca khúc Mất Kết Nối của vợ Văn Hậu đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Sau đó nhiều trang fanpage cộng đồng đã chia sẻ lại video này. Nhiều người không ngần ngại nhận xét Hải My có giọng hát nhẹ nhàng giống Bảo Thy. Dân mạng cũng cho rằng vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu toàn diện không có điểm chê, từ học thức, nhan sắc đến tài năng. Trước đó, không ít lần vợ Đoàn Văn Hậu đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng với những màn cover ngẫu hứng của mình. Theo tìm hiểu, ngoài nhan sắc, Doãn Hải My cũng được bố mẹ đầu tư theo con đường nghệ thuật ngay từ nhỏ. Dù chỉ là những lần cất giọng ngẫu hứng nhưng mỗi clip như vậy của Doãn Hải My thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Trước đó, năm 2020 khi thử thách bản thân ở đấu trường sắc đẹp, Doãn Hải Mỹ cũng khiến ban giáo khảo Hoa hậu Việt Nam tán thưởng với màn trình diễn piano và hát ca khúc "Em về tinh khôi". Cũng nhờ màn thể hiện trên, Nàng WAGs đã giành danh hiệu "Người đẹp tài năng" và lọt vào Top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam. Sau khi lấy Văn Hậu, Hải My không còn chụp ảnh mẫu. Cô nàng dành thời gian chăm con và kinh doanh online. Hải My cũng trở thành hậu phương vững chắc trong quá trình hậu vệ sinh năm 1999 điều trị và phục hồi chấn thương.

