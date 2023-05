Về quê ăn cưới, hot girl Xoài Non được khen nhờ cách ăn mặc

Thường xuyên là khách mời của những bữa tiệc cưới, hot girl Xoài Non luôn biết cách lựa chọn trang phục sao cho hợp hoàn cảnh nhất có thể. Trên trang cá nhân, Xoài Non vừa "xả" loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh gia đình. Khoảnh khắc gái xinh Sài thành diện trang phục kín đáo nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng. Vợ Xemesis diện trang phục kín đáo nhưng rất nền nã, sang trọng khéo léo khoe body nuột nà. Đặc biệt, trong loạt ảnh đăng tải, hot girl Xoài Non lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Xem hình ảnh này, cư dân mạng đều bày tỏ trầm trồ vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non. Cả bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu chiều cao lẫn vóc dáng cân đối. Nàng hotgirl được nhận xét thừa hưởng gen trội của ông bố cực phẩm. Bên cạnh hình ảnh gia đình, bà xã Xemesis cũng tiết lộ nhiều khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê. Khác với phong cách lên đồ "cháy phố" thường ngày, mỗi khi về quê, Xoài Non chỉ diện quần jean áo thun đơn giản. Hình ảnh giản dị của Xoài Non nhận được nhiều thiện cảm từ cư dân mạng. Mỗi lần về quê, cô nàng đều ăn mặc giản dị, không ngại trải nghiệm các hoạt động với anh em. Hình ảnh bình dị của Xoài Non khiến fan mê mẩn vì xinh tựa búp bê. Ảnh: FBNV

Thường xuyên là khách mời của những bữa tiệc cưới, hot girl Xoài Non luôn biết cách lựa chọn trang phục sao cho hợp hoàn cảnh nhất có thể. Trên trang cá nhân, Xoài Non vừa "xả" loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh gia đình. Khoảnh khắc gái xinh Sài thành diện trang phục kín đáo nhận được mưa lời khen từ cư dân mạng. Vợ Xemesis diện trang phục kín đáo nhưng rất nền nã, sang trọng khéo léo khoe body nuột nà. Đặc biệt, trong loạt ảnh đăng tải, hot girl Xoài Non lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Xem hình ảnh này, cư dân mạng đều bày tỏ trầm trồ vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non. Cả bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu chiều cao lẫn vóc dáng cân đối. Nàng hotgirl được nhận xét thừa hưởng gen trội của ông bố cực phẩm. Bên cạnh hình ảnh gia đình, bà xã Xemesis cũng tiết lộ nhiều khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê. Khác với phong cách lên đồ "cháy phố" thường ngày, mỗi khi về quê, Xoài Non chỉ diện quần jean áo thun đơn giản. Hình ảnh giản dị của Xoài Non nhận được nhiều thiện cảm từ cư dân mạng. Mỗi lần về quê, cô nàng đều ăn mặc giản dị, không ngại trải nghiệm các hoạt động với anh em. Hình ảnh bình dị của Xoài Non khiến fan mê mẩn vì xinh tựa búp bê. Ảnh: FBNV