Diện bikini nhỏ xíu, hot girl Xoài Non được chồng chụp ảnh “có tâm“

Mới đây hot girl Xoài Non đã xả kho loạt ảnh diện bikini đẹp mướt mắt khiến dân tình phải trầm trồ. Theo đó Xoài Non diện bikini hai mảnh khoe đường cong cơ thể quyến rũ khiến netizen phải tấm tắc dành những lời khen cho hot girl. Bên cạnh nhan sắc, dân tình cũng bất ngờ trước danh tính người thực hiện bộ ảnh cho Xoài Non, nhân vật ấy không ai khác chính là Xemesis. Xoài Non dành những lời khen cho ông xã: "Chồng béo chụp cho cũng ổn ạ". Lần này Xemesis khiến vợ xinh nở mày nở mặt vì nghiêm túc làm phó nháy cho ra đời loạt ảnh siêu lung linh. Trong bộ ảnh thiếu vải vừa đăng tải, hot girl Xoài Non khoe nhan sắc xinh đẹp hết nấc. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp tựa thiên thần, cô còn khiến fan mê mẩn bởi body "hết nước chấm". Bà xã Xemesis được khen ngợi vóc dáng chưa phải hoàn hảo nhưng lại cân đối, mướt mắt, vòng nào ra vòng nấy. Sau khi trở thành vợ của streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô nàng còn lấn sân qua lĩnh vực nghệ thuật. Xoài Non và Xemesis đã kết hôn được gần 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa có con. Được biết, vợ chồng nàng hot girl đang chuẩn bị cho quá trình tiêm kích trứng để thụ tinh nhân tạo kiếm con đầu lòng. Sau khi làm dâu hào môn, Xoài Non được bố mẹ chồng rất yêu quý, cưng chiều. Cô còn gây bất ngờ khi chia sẻ phần thưởng khủng mà bố chồng hứa tặng: "Bố chồng tôi bảo nếu đẻ được con trai sẽ cho tôi khách sạn, đẻ được con gái thì sẽ cho căn nhà. Nếu sinh đôi thì cho cả hai". Ảnh: FBNV

